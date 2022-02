SAT: Menos del 5% de los contribuyentes paga ISR

Actualmente hay 80 millones de contribuyentes activos registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero sólo cuatro millones pagan ISR, esto significa que menos del 5 por ciento de los contribuyentes lo hace, indicó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Si se compara a México en términos de recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISR) con América Latina o con el promedio de los países de la OCDE lo que encontramos es que la mayor desventaja está en la recaudación de ISR de personas físicas y no en el de personas morales.

“Queremos un país con seguridad pública, con servicios mucho mejores de los que tenemos, pero eso implica un costo y muy pocas personas pagan impuestos”, dijo en conferencia.

Destacó que el problema no es el pago de las personas morales, si no el de las personas físicas y en este contexto, las medidas de fiscalización implementadas por parte de las autoridades tributarias no se han traducido en un mayor número de contribuyentes que declaren ingresos y paguen el ISR.

De acuerdo con México Evalúa es necesario que se discuta el diseño de varios impuestos (Foto: Especial)

Campos detalló que en la relación de la recaudación de personas como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) hay una brecha muy amplia porque muy pocas personas están pagando impuestos.

Además, indicó que como parte de la Miscelánea Fiscal 2022 se hizo obligatoria la inscripción de los mayores de edad al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sin embargo, aseguró que el problema no es darse de alta sino más bien hacer que se presente la declaración anual y que se pague el ISR.

También destacó que para que el gobierno tenga ingresos tributarios más altos se tendría que discutir el diseño de varios tributos y se tendría que incluir la responsabilidad fiscal que deben tener los estados y municipios en la materia, los cuales han generado una enorme dependencia de los recursos federales y lo que recaudan es muy poco.

