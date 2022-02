Cámara de Comercio Internacional pide investigar firmas de España, pero sin generalizar la corrupción

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), urgió la investigación de casos donde empresas de España hayan cometido actos de corrupción sin que se generalice a ese país en ese asunto.

En conferencia de prensa, Claus von Wobeser, presidente de dicha cámara en México apuntó que esto genera problemas al territorio nacional en cuanto a atracción de inversiones.

“Si efectivamente hay algún delito que ha cometido un inversionista, que se le pruebe. Hay un sistema de justicia definitivo que se puede aplicar. Si alguien cometió corrupción que se le persiga, pero no puede generalizarse y desde un punto de vista no es claro a qué se refiere. Si no va a mandar un embajador mexicano a España.

“Nos parece que no es una señal que va a en el sentido de seguridad jurídica, certeza y Estado de Derecho para atraer inversiones que tanto se requieren. El presidente dijo que en los actos de corrupción sea quien sea de debe investigar, incluso si es su familia”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en una de sus conferencias matutinas que la relación entre México y España se debe “pausar”, luego de exponer su punto de vista de que en ese país perciben a los Estados Unidos Mexicanos como territorio de conquista.

Von Wobeser añadió que en el país se está gestando una normativa que no atrae inversiones, como es específicamente la reforma eléctrica.

Dijo que esta iniciativa ha generado incertidumbre de inversión no solo a empresas inmersas en la producción de electricidad, sino en diferentes sectores de la economía, por la percepción de vulneración del Estado de derecho y de ajustes a los marcos normativos ya presentes.

Anotó que ante esto, la inversión nacional e internacional se ha reducido y que por esto no se han observado mayores tasas de crecimiento en el país.

La primera vicepresidenta de ICC Mundial, María Fernanda Garza Merodio, expuso que en el combate a la corrupción, las acciones deben ir mejorando continuamente, y debe haber revisión, pues esa actividad también cambia y evoluciona.

