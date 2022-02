Ebrard y el canciller español ya hablaron sobre la “pausa” que propuso AMLO entre México y España

El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una plática con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, José Manuel Albares, este miércoles por la noche, para hablar sobre el pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador de “pausar” la relación bilateral entre las naciones por el abuso que llevaron a cabo las empresas del país europeo en México.

“La llamada transcurrió en el buen tono habitual entre ambos titulares antes de la polémica provocada ayer”, según fuentes diplomáticas españolas citadas por el diario El País. No obstante, al momento ninguna de las partes ha realizado una declaración oficial sobre la reunión.

Durante la conferencia de prensa Mañanera del miércoles, López Obrador propuso poner una "pausa" a las relaciones con España. "Vamos darnos tiempo para respetarnos y que no nos vemos cómo tierra de conquista".

Al respecto, el canciller español señaló que la relación entre España y México, es una asociación estratégica, que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales, así lo aseguró durante una gira de trabajo que tuvo en Francia.

AMLO aclaró que no hay una ruptura con España

En la conferencia de este jueves en Palacio Nacional, Andrés Manuel López aclaró que no propuso romper relaciones diplomáticas con el gobierno de España al hablar de "una pausa", sino de serenar la relación para evitar que empresas españolas abusen en México.

"Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hable de ruptura, no. Dije 'vamos a hacer serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó”, dijo el mandatario.

Y acotó que su propuesta “No es fobia, es que tenemos que respetarnos, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, repito, no ruptura", explicó.

Sin embargo, desde el miércoles, López Obrador destacó que no haría oficial dicha decisión, tras recordar que el problema apunta hacia los abusos que llevaron a cabo las empresas Iberdrola y Repsol en el país.

SIGUE LEYENDO:

AMLO propone "pausa" a las relaciones con España: "Que no nos vean como tierra de conquista"

AMLO es libre de decir lo que quiera, pero víctimas por la pandemia también tienen derecho a denunciar: Javier Coello

RMG