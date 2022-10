Reto de ahorro, junta 24 MIL pesos en sólo 21 semanas con este método

Ahorrar es llevar un control de los ingresos y los gastos personales, la mayoría de los expertos sostienen que el principal motivo de hacerlo es para tener una reserva que se pueda usar en el futuro, sea cual sea el objetivo. También sirve para crear un capital semilla o patrimonio o incluso cumplir ciertos deseos y lujos. Hoy te diremos un “reto” de ahorro, el te ayudará a juntar 24 mil pesos.

Se trata de un desafío de 21 semanas, con el cual podrás juntar una buena suma, ya que cada 7 días lo que ingreses a la alcancía incrementará, pero no te preocupes, en la recta final todo disminuye para que no sientas que es algo extremo.

Tal vez te parezca difícil, pero en el futuro estarás agradecido de haberlo hecho. Foto: Especial.

Este reto comienza con una “inversión” de mil pesos, pero semana a semana tendrás que abonar el aporte inicial más 25 pesos, por lo que la tercera contribución sería de 1050 y el cuarto de 1075 y así sucesivamente hasta la novena semana que sería de 1200. En la décima semana los papeles se invierten porque le restarás 5 pesos, o sea, podrás 1195 y así hasta llegar a 1140.

¿Por qué es tan importante ahorrar?

Estos son algunos de los beneficios de guardar una parte de tu salario:

El poder tomar unas vacaciones.

La posibilidad de comprar un carro o una casa en un futuro.

Para tu jubilación.

Para solventar emergencias médicas o de otro tipo.

Para cubrir los gastos de tu hogar en caso que hayas perdido tu empleo, mientras encuentras otro.

Invertir en ti mismo, en tu educación, entrenamiento laboral o entretenimiento.

A principios de 2022 Bain & Company dio a conocer los resultados de un estudio sobre ahorro durante la pandemia; la consulta encontró que el 26% de los encuestados no ahorra nada en lo absoluto, el 20% ha ahorrado menos de lo habitual, el 12% ahorra la cantidad habitual de dinero y un 20% ha logrado guardar más capital durante la pandemia de Covid-19.

Evita estas prácticas para no mermar tu capacidad de ahorro

Gastar ingresos extra: Muchas veces consideramos el dinero adicional a nuestro salario como un monto disponible para gastar en nuestros antojos, lujos o entretenimiento. Si bien no está mal que destines una parte en esos aspectos, también deberías considerar guardar un porcentaje para usarlo en situaciones más apremiantes.

También te puede servir para darte un gusto, sin excederte. Foto: Especial.

Salir a todos lados en auto, taxi o Uber: Este puede ser un punto controversial, puesto que mucha gente argumenta que el dinero gastado en una movilidad más rápida vale totalmente la pena, ya que te ahorra mucho tiempo y ese no vuelve. Sin embargo, a veces hay trayectos cortos que fácilmente se pueden hacer caminando o transporte público, con lo cual estarías ahorrando mucho capital.

Comprar cosas de marca: La publicidad y la presión social llevan a la gente a consumir productos caros que no necesariamente son de buena calidad, así que antes de pensar en el “status” y hacer una compra compulsiva, piensa mejor en los materiales de fabricación o si en verdad tendrá un beneficio para ti.

Ignorar el futuro: Es importante pensar en el ahora y disfrutar cada momento, pero eso no significa que tengas que arriesgarlo todo, siempre prevé tus gastos y administra, tu yo del futuro te lo agradecerá.

