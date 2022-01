Mente Mujer: La independencia económica, clave para el desarrollo

La independencia económica de las mujeres y su empoderamiento son temas pendientes para México, pues aún persisten factores que no han permitido avanzar en la materia y que se reflejan en el rezago para ellas, señalan expertas y activistas.

Las mujeres aún carecen de las mismas oportunidades para participar equitativamente en el ámbito laboral, 41.66 por ciento de ellas participan en actividades económicas, frente a 74.23 por ciento para hombres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Según la ONU, las mujeres podrían aumentar sus ingresos hasta en 76 por ciento si se superara la brecha de empleo y salarial, lo cual aportaría al crecimiento económico y social.

“La independencia económica es fundamental porque les da libertad a las mujeres para tomar decisiones y no quedarse en casa cuando no lo desean; muchas de ellas no tienen otra opción porque no las dejan estudiar o las obligan a casarse”, dijo Erika Díaz, directora de Legal, Propiedad Intelectual y Compliance en Covestro México.