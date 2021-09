Secretaría de Salud y la Organización Panamericana piden reforma para eliminar grasas trans

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Salud federal pidieron al Congreso de la Unión reformar la ley para prohibir el uso de grasas trans en los alimentos que se comercializan en México, como galletas, frituras y yogures, y no solamente advertirlo en el etiquetado frontal de alimentos, que entró en vigor en octubre 2020.

Asimismo, la dependencia federal, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, pidió a los legisladores no ceder ante presiones de grupos empresariales para que desistan de una legislación en la materia.

El llamado se dio durante el foro virtual “Salud, sociedad y el Senado para la regulación de las grasas trans”, que organizó este viernes la Comisión de Salud del Senado de la República que encabeza la morenista Margarita Valdez Martínez.

López-Gatell advirtió que no basta con regular sino eliminar el uso de las grasas trans en México porque desde hace más de 15 años han generado un “problema importantísimo de salud pública” porque incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y otros padecimientos de salud.

Argumentó que de las enfermedades cardiovasculares, la primera causa absoluta de muerte en México con más de 100 mil eventos por año, “y una proporción sustantiva de estos eventos letales son causados por las grasas trans en los alimentos”.

“Es un pendiente de México, desde al menos, 2005. Y es el tomar acción clara, precisa, en la esfera legislativa para eliminar, no disminuir, no regular, no limitar en contextos específicos sino eliminar las grasas trans, los ácidos grasos trans de producción industrial en la alimentación de las y los mexicanos”, dijo .

Advirtió también a los legisladores que enfrentarán campañas para “desvirtuar estos empeños en pro de la salud”, encabezadas por grupos de intereses económicos, pero les pidió no desistir. Expuso que otros países, como Canadá y Estados Unidos, “ya lograron ser territorios libres de grasas trans, de ácidos grasos trans, de producción industrial en los alimentos que generan”, y a ese rumbo debe ir México.

“Anticipamos que durante este esfuerzo legislativo nos vamos a topar una vez más con la interferencia de los intereses, intereses mezquinos, intereses económicos, intereses de grupos privilegiados y corporaciones globales con representación nacional o corporaciones nacionales de la industria alimentaria que siempre han intentado sabotear la acción legislativa y la acción del Estado mexicano por la salud de su propia población.

“Estemos muy atentos y atentas a estos empeños con sus múltiples formas, el cabildeo en las salas y antesalas en el Congreso de la Unión, la interferencia y la confusión en oficinas del Poder Ejecutivo, y no nos dejemos apabullar por estas acciones perversas que atentan contra la salud de las y los mexicanos”, dijo.

Al respecto, el asesor de Nutrición y Actividad Física de la OPS/OMS, Fabio da Silva Gomes, recordó que, desde 2019, los países en la región americana se comprometieron al “Plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025”.

“El Plan sugiere que se puedan combinar estos dos elementos: la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados, que ya están prohibidos en los países de América del Norte: Estados Unidos y Canadá; además de eso es muy importante la combinación de esta prohibición con la restricción de ácidos grasos en la producción industrial de otros tipos que no sean los aceites parcialmente hidrogenados, también restringirlos al 2 por ciento”, dijo.

En el foro también participó el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, quien reconoció al Congreso aprobar la reforma sobre la norma de etiquetado de alimentos, que advierten del exceso de sodio, calorías y grasas trans.

Sin embargo, expuso, ahora debe prohibirse de los alimentos comerciales el uso de los ácidos grasos trans de origen industrial, pues dijo es un alimento dañino que no tiene ninguna ventaja para la salud.

“Una parte importante se logró con tener un etiquetado de advertencia específica sobre ácidos grasos trans, tener una definición de los puntos críticos de ácidos grasos trans para definir este octágono de advertencia, pero no solamente es la advertencia, ahora tenemos que irnos más allá para lograr la eliminación”, señaló.

Por su parte, el coordinador técnico del Centro Nacional de Programas Preventivos y control de enfermedades de la Secretaría de Salud, Víctor E. Villalobos, expuso que desde 1999 a 2021 se estima que 330 mil adultos murieron en México por grasas trans, y otros 330 mil fueron rescatados en quirófano. Ello dejó a más de 200 mil familias sin un padre de familia.

Criticó que la industria de alimentos utiliza las grasas trans en reemplazo de la mantequilla o los aceites vegetales, que son más costosos, para obtener mayores ganancias.

“Ya no hay razón para este tipo de ingredientes en los alimentos. Se usaron para que no se arranciaran los productos tan rápido, para que la galletita, el pastel o el pan no se arranciara tan rápida; los que se arrancian, desgraciadamente, somos nosotros. Gracias, fuera las grasas trans de México”, dijo.

