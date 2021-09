Desempleo podría aumentar a consecuencia de la ley de outsourcing, estima la CCE

Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresario (CCE), consideró que podría aumentar el desempleo a consecuencia de la ley de outsourcing, debido a que muchas de las compañías podrían no contratar bajo un esquema regular a sus trabajadores, mientras que otras podrían cerrar para siempre.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, explicó que las 106 mil empresas que habían solicitado su trámite al Registro de Prestadores de Servicios (Repse), hasta el 1 de septiembre pasado únicamente 36 mil finalizaron el proceso.

Detalló que al no tener el registro, las empresas estarían operando en un esquema de ilegalidad, por lo que "no deducibilidad de impuestos, no se trasladaría el IVA, habría una simulación de relación de trabajo y, en consecuencia, estarían cometiendo un delito grave".

Roel Hernández afirmó que al ser miles de empresas las que no concluyeron su registro, podrían estar en riesgo miles de empleos, por lo que analizarán qué se podrá hacer al respecto.

Sin embargo, enfatizó que hay algunas empresas que contrata los servicios y quien presta los servicios especializados, pero esto no significa que se trate de una subcontratación, por lo que, estimó, hay muchos casos especiales y que deberán ser revisados con la Secretaría del Trabajo.