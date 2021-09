CNET asegura que el Gobierno de México es el que menos ayudó a la recuperación del turismo

El gobierno de México fue el que menos ayudó a la actividad turística a su recuperación, dentro de los países Top Ten en la actividad de viajes y placer, lamentó Alejandro Zozaya, vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“De los países Top Ten (de los 10 más importantes) México fue el que su gobierno menos intervino para ayudar”, señaló en el Foro de Reactivación Económica organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El ejecutivo destacó que la recuperación que ha tenido el turismo obedeció, principalmente, a que el sector privado se unificó para aplicar protocolos sanitarios y aprovechar el contexto internacional de otros destinos.

Destacó que los destinos de Europa, la actividad de cruceros, Canadá y otros mercados turísticos atractivos para los viajeros de Estados Unidos se cerraron totalmente.

Turismo en México. Foto: Archivo

En cambio, México no cerró sus fronteras y no se implementaron requisitos a los viajeros internacionales, incluso, ni siquiera pruebas PCR para detectar casos positivos de COVID-19.

Zozaya, quien también es presidente de Apple Leisure Group, firma con cerca de 100 hoteles y de estos 40 por ciento ubicados en México, también advirtió que el tema de seguridad sigue siendo una preocupación para el sector.

Señaló que por el impacto que han tenido los meses pasados la pandemia ha sido sido más importante, pero que en el largo plazo la situación de violencia en el país puede generar mayores afectaciones al restar potencial a la actividad.

En su participación, Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), apuntó que aún en el país hacen falta actualmente 160 mil plazas laborales que recuperarse.

Añadió que para conocer realmente cuántos trabajados faltan por recuperar habría que multiplicar por dos o por tres esa cantidad.

DRV