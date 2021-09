ABM ve avance con el proyecto del PEF

El proyecto de Paquete Económico propuesto por la Secretaría de Hacienda para 2022, es prudente y responsable para avanzar en la recuperación económica del país, derivada por la pandemia por coronavirus, señaló la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Es un paquete responsable y tiene prudencia en el manejo de política económica y no ha caído en la tentación de empujar el crecimiento de manera artificial”, dijo Raúl Martínez Ostos, vicepresidente de la asociación.

A su vez, Daniel Becker, presidente del organismo, afirmó que el paquete también incorpora un mayor dinamismo en la inversión pública para el desarrollo de infraestructura, lo que abona al crecimiento económico del país.

“El proyecto pone las bases sólidas para que el sector financiero tenga certeza y certidumbre, asumiendo que no habrá descalabros en el mediano y largo plazo”, destacó el directivo del organismo.

Por otro lado, consideró que las fallas registradas en los sistemas de transacciones, como la que sucedió el fin de semana, son comunes cuando se realizan actualizaciones a los sistemas.

“Los sistemas no tienen palabra de honor y por más que uno haga pruebas ya los bancos somos de cierto tamaño que se vuelve complicado. No es con la intención de afectar y siempre se hacen pruebas iniciales. Es un tema que sucede y la tecnología en ese sentido no tiene palabra de honor”, añadió.

DZA