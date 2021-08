Automotriz italiana ve reto de seguridad en México

La automotriz italiana Maserati enfrenta en México el reto de aumentar sus ventas de forma acelerada en la segunda mitad de 2021, en medio del problema de seguridad por el que pasa el país, expuso David Zambrano, director de operaciones de la firma en México.

“El robo de autos que en nuestro caso no sucede tanto, la seguridad en general del país no está bien. Un empresario que tiene el poder adquisitivo puede decir que no quiere llamar la atención y no quiere ser un nuevo blanco”, señaló el directivo como un factor que afecta a la empresa.

Propiedad del segundo consorcio automotriz más grande del mundo, Stellantis, Maserati en el segmento de autos de super lujo vendió en 2019 un total de 82 unidades, por la pandemia sus ventas se redujeron 23 por ciento en 2020 y para este año proyectan esfuerzos para alcanzar los 80 autos comercializados.

No obstante, el reto es mayor, dijo Zambrano, pues en lo que va de 2021, han colocado 30 unidades y estiman que cada mes hasta que comience 2022 vendan 10 unidades.

Su estrategia es colocar más modelos que ya se ubican en el mercado nacional como Ghibli, Quattroporte y Levante.

Además, estiman posicionar la marca en otros segmentos donde antes no tenían presencia con la llegada de los modelos Grecale y el MC20 en los segmentos de super lujo deportivo.

Destacó que México es el principal país de América Latina en la comercialización de vehículos de super lujo y que además se coloca dentro de los 10 países en este mercado automotriz.

La empresa no se ha visto afectada por la falta de semiconductores al ser este un segmento con alto valor agregado y valorado en todo el consorcio Stellantis, expuso el directivo.