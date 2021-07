Recuperación económica es frágil e incompleta, con un deterioro en la inflación: Banxico

La recuperación de la economía mexicana es “frágil e incompleta”, en medio de un panorama inflacionario, interno y externo, que continuó “deteriorándose significativamente”, consideró el Banco de México (Banxico).

La mayoría de la Junta de Gobierno del banco central consideró que la actividad económica registró un “importante” repunte en marzo y cierta moderación en abril.

Uno de sus integrantes comentó que el proceso de vacunación ayuda a la recuperación económica, la cual, dijo otro de sus cinco miembros, aún es “frágil e incompleta” y está lejos de su potencial.

En materia de inflación, la mayoría señaló que sigue resintiendo los efectos directos e indirectos de la pandemia. Consideró que las presiones inflacionarias están asociadas al efecto de una baja base de comparación, como en el caso de los energéticos, así como a la recomposición del gasto, a presiones por los incrementos en los precios internacionales de las materias primas y otras presiones de oferta.

Algunos integrantes expresaron su preocupación por la resistencia a disminuir de la inflación subyacente, la cual no considera los energéticos y los productos agropecuarios para eliminar las distorsiones en precios.

Detallaron que desde mayo de 2018 se ha mantenido alrededor de 3.8 por ciento y que recientemente ha mostrado una tendencia ascendente. Otro miembro resaltó que si bien entre abril de 2018 y febrero de 2021 la inflación subyacente no había rebasado el umbral de 4 por ciento, a partir de marzo ya se ubica por encima de éste

Un integrante señaló que opinó que el panorama interno y externo para la inflación siguió “deteriorándose significativamente”.

En particular, señaló que si bien las presiones inflacionarias se explican mayormente, aunque no exclusivamente, por choques de oferta, es claro que su carácter transitorio puede resultar más duradero de lo anticipado. Ante ello enfatizó que debe asegurarse que no se generen efectos de segundo orden y evitar el riesgo de una contaminación de las expectativas o de un deterioro.

atm