Consejo Coordinador Empresarial desea tener prórroga para registro de outsourcing

Ante el corto tiempo que queda para realizar el registro de las empresas que han cambiado el esquema de outsourcing de su trabajadores; el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a realizar un periodo extraordinario el próximo viernes, con el fin de ampliar la puesta en marcha de la Reforma de subcontratación.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el presidente del organismo empresarial, Carlos Lomelín, destacó que esta reforma es algo que beneficie a los trabajadores; sin embargo, externó su deseo de contar con más tiempo para cumplir con los lineamientos que señala la nueva ley.

Cabe recordar que con la nueva disposición, el esquema de outsourcing queda totalmente prohibido, únicamente se permitirá la subcontratación siempre y cuando esta sea en tareas especializadas, razón por la que las empresas deberán estar debidamente registradas en la Secretaría del Trabajo.

Al respecto Carlos Lomelín destacó que el proceso de registro se ha tornado difícil, ya que las empresas deben inscribirse ante el SAT, la Secretaría del Trabajo; siendo que de momento hay 2 millones de trabajadores que ya han cambiado este esquema, pero aún faltan 3 millones más, por lo que el tiempo dado para el cambio ni ha sido suficiente.

Secretaría del trabajo no tiene capacidad de manejar todas las solicitudes

Finalmente el presidente del CCE, destacó que el problema no está en las empresas sino en la capacidad del gobierno de atender todas las solicitudes de registro pues, se han presentado problemas, e incluso el comité técnico del IMSS pidió prórroga por que no se han dado abasto, señaló Lomelín.

Asimismo apuntó que las empresas están acatando las nuevas disposiciones, mientras que para las que no lo hagan los costos serán mayores pues de no registrarse el pago de un salario en el esquema de subcontratación no será deducible de impuestos.