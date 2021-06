¿Debo pagar impuestos si hago o recibo un depósito de más de 15 mil pesos en efectivo?

Desde principios del mes el nombre del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha sido tema de conversación y ello de debe a la obligación que tienen los bancos de avisar cuando se realice un deposito en efectivo de más de 15 mil pesos en una cuenta, a raíz de ello es que han surgido muchas preguntas cómo: ¿quién debe notificar al SAT? y sobre todo, ¿se van a pagar impuestos en transacciones de este tipo?

Antes que nada hay que informar que esta acción obedece a la regla 3.5.13 de la Miscelánea Fiscal 2021, la cual dice que son las instituciones bancarias en México (todas), las que deben declarar de manera obligatoria los depósitos en efectivo cuyo montó supere los 15 mil pesos.

¿Quién le avisa al SAT?

Lo anterior quiere decir que NO es el cuentahabiente el que realice la notificación al SAT, ni tampoco la persona que efectúa el pago, sino los bancos y eso lo van a hacer de manera mensual todos los días 10. Es e destacar que aplica para personas físicas y morales, y en los depósitos mayores a la cantidad citada, ya sean en moneda nacional o extranjera, así como los cheques de caja.

Quedan fuera de la medida las transferencias electrónicas y los traspasos.

¿Se deben pagar impuestos en los depósitos de más de 15 mil pesos?

Es importante señalar que NO se trata de un nuevo impuesto, es decir, el SAT no vigila los depósitos para cobrar algún tipo de impuesto, sino que se trata de una medida con la cual se pretende "hacer formales" estas transacciones, pero ello no significa que se cobre alguna comisión o cualquier clase de impuesto.

El tema del aviso por superar depósitos en efectivo es tema entre el SAT y el banco, no implica responsabilidad del contribuyente.

psc