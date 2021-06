¿Por qué el SAT necesita que se declaren depósitos de más de 15 mil pesos en efectivo? PASO a PASO

En los últimos días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido tema de conversación, tanto en las plataformas digitales, como en las charlas de sobremesa, pues se ha dado a conocer que los depósitos en efectivo a cualquier cuenta de bancaria que superen los 15 mil pesos deben ser declarados.

Lo anterior de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021: Regla 3.5.13, que dicta que las instituciones financieras de México tienen la obligación de declarar los depósitos en efectivo que realicen en las cuentas abiertas a nombre de contribuyentes cada vez que el monto exceda los 15 mil pesos.

¿Por qué se debe declarar?

Lo que se pretende por esta medida es "formalizar" este tipo de transacciones, y se debe estacar que las encargados de dar aviso al SAT serán las instituciones financieras. Se debe destacar que aplica para cualquier depósito, ya sea en moneda nacional o extranjera que se aplique a cuentas de personas físicas o morales.

También aplican para los cheques de caja, de hecho, sólo quedarán libres de esta norma los tras pasos y transferencias electrónicas. Los bancos deben mandar un informe al SAT cada 10 días.

¿Se va a pagar un nuevo impuesto?

No, pues no se trata de un nuevo impuesto por hacer estos depósitos, se debe destacar que los contribuyentes pagan impuestos por todos sus ingresos, sean o no superiores a los 15 mil pesos, por lo que las autoridades del SAT invitan a la gente a hacer sus movimientos con normalidad.

Es decir, vas a seguir pagando los impuestos de manera normal, el tema de los 15 mil pesos es control entre el banco y el SAT, tú como contribuyente no tienes más que continuar con tus responsabilidades fiscales.

