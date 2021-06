AMLO tiene atribución plena de nominar al próximo gobernador de Banxico: Díaz de León

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene la atribución plena de designar a todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), aseguró su titular, Alejandro Díaz de León.

Al ser cuestionado sobre la decisión de AMLO de no ratificarlo como gobernador de Banxico para un periodo más, señaló que el artículo 28 de la Constitución es muy claro y dice que la conducción del instituto central estará a cargo de personas cuya designación es hecha por el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente y de conformidad con la Ley de Banxico.

“En lo personal estoy más que convencido de que el cumplimiento de la Constitución y la ley del banco fortalecen a la institución y el cumplimiento de su mandato y un punto clave en esto es el proceso de designación de los integrantes de la Junta de Gobierno”, señaló.

En conferencia de prensa recordó que entró a trabajar a Banxico el 11 de julio de 1991: “el banco no solo ha sido un elemento clave en mi formación, sino que también ha sido el lugar en el que yo me he desempeñado de manera profesional el mayor tiempo y con un gusto enorme, es una gran institución que le sirve a todo México y estoy seguro de que lo seguirá siendo”.

Aseguró que durante su participación en la Junta de Gobierno, todas sus decisiones han sido autónomas y sin interferencia de ningún tipo.

El Banco de México revisó sus expectativas de crecimiento para 2021 y ahora anticipa un avance de la economía de hasta 7 por ciento; sin embargo, también estimó mayores presiones inflacionarias.

En su escenario central, Banxico mejoró sus previsiones de crecimiento de 4.8 a 6 por ciento, en línea con los ajustes del mercado.

En materia de inflación, aumentó sus proyecciones para el último trimestre del año de 3.6 a 4.8 por ciento y pronosticó que hasta el segundo trimestre de 2022 va a converger a la meta de 3 por ciento. Díaz de León reconoció que la inflación es un reto para la política monetaria.

Por: Fernando Franco

