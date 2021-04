Hackeo y clonación de tarjetas SIM es un riesgo para el Panaut

La clonación de tarjetas SIM y el hackeo de estos chips son parte de un mercado negro que usan los delincuentes y que les va a permitir sortear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), advirtieron los expertos.

En sitios como eBay se vende equipo y software clonador de tarjetas por sólo 4.85 dólares (aproximadamente 96.8 pesos). Esta tecnología duplica la tarjeta en una SIM genérica que se puede comprar en paquetes de 10 piezas en Amazon por 412 pesos.

Esto forma parte de un mercado negro de clonación con lo cual los delincuentes pueden evadir el nuevo padrón de líneas móviles.

“No hay ninguna garantía de que el registro esté conformado por información veraz y confiable. Los delincuentes siempre se las arreglan para evadir estos controles y seguir cometiendo ilícitos”, dijo Jorge Bravo, experto en telecomunicaciones y director de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

También se puede hackear los chips a través de un método llamado SIM Swapping que consiste en transferir la línea del usuario a otro chip en blanco, mediante la infección de software malicioso y el uso de engaños e ingeniería social. De cada cinco intentos, cuatro logran su objetivo, según la firma Positive Technologies.

Este tipo de prácticas no están contempladas en la ley, por lo que no hay sanciones. José Luis Peralta, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), afirmó que se debe garantizar la seguridad y eficacia del nuevo registro, para evitar que sea burlado por los criminales y termine siendo una inversión fallida.

Es preciso que respalde la base de datos de los usuarios, pues el recabar esta información implica un proceso de diversas etapas y eso lo hace vulnerable.

Por Adrián Arias

