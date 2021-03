¿Qué hacer si te cobran comisión por pagar con tarjetas? Así puedes denunciar cuando te pase

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que los negocios no pueden traspasar el cargo que los bancos les hacen al recibir un pago con tarjeta de crédito o débito.

En algunos casos, los negocios, al realizar una venta suelen incrementar un porcentaje al monto total de la venta entre el 2 y 5 por ciento y ese costo es transferido a los clientes. Pero esta práctica no es permitida por las instituciones financieras en México.

Cuando reciben una terminal bancaria, los negocios firman un contrato de renta, por la cual tienen que pagar una cuota mensual, así como una comisión por movimiento. En el contrato que firman, se explica que no pueden trasladar al cliente el costo de la comisión por uso de la terminal. En caso de hacerlo, se les podría cancelar el contrato para usar la terminal en sus negocios.

Y aunque no existe una legislación que haga ilegal esta práctica y no se pueda proceder legalmente contra los negocios que lo hagan, la comisión recomienda no realizar compras en los negocios que trasladan la comisión por venta a los clientes.

Condusef prohíbe trasladar la comisión de compra con tarjeta hacia los clientes

FOTO: Archivo

¿Qué hacer en estos casos?

La Condusef recomienda que al ser cargado con un cobro extra por pagar con tarjeta de débito o crédito, los usuarios hagan una denuncia de estos movimientos al banco.

Para poder hacerlo se necesita identificar cuál es la Institución Financiera que provee la terminal de punto de venta al negocio. Este dato se puede verificar en el recibo que se entrega al cliente. Con ese dato, es necesario ponerse en contacto vía telefónica o por correo electrónico.

Para hacer la denuncia se pedirá el día que se pretendía realizar la compra y el monto que se iba a pagar. La recomendación de Condusef no es exclusiva para los bancos, sino también para otros servicios como Clip o Mercado Pago.

gka