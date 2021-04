Emprendedor: Sigue estos útiles consejos de expertos

Abrir un nuevo negocio no siempre es fácil pues a pesar de que tengas la idea de lo que quieres ofertar siempre es bueno conocer todas la variantes que pueden existir y minimizar los fracasos.

Todo comienza desde tu visión como emprendedor, pues además de conocer a fondo tu producto o servicios debes también saber cuánto vas a invertir, el tiempo que tomará generar ganancias y otros aspectos más que debes tomar en cuenta antes de abrir la cortina.

Para que tu negocios prospere de la mejor manera con las mínimas perdidas, a continuación te dejamos unos consejos útiles de expertos.

No te comportes como adolescente

A veces el emprendedor se mira como un adolescente, deseando ser más grande de lo que es, buscando más libertades, aferrándose a la idea de que su producto es perfecto tal como está, pidiendo más capital del que necesita y gastándolo en lo que no necesita. Sin embargo, el mundo del emprendimiento es distinto.

Demuestra lo que puedes hacer

Existen grandes ideas y emprendimientos, la diferencia es que unas se ejecutan y otras no. No importa qué tan absurda o ambiciosa sea, se tiene que probar si la idea funciona o no, y si resuelve un problema, o atiende una necesidad, debemos mostrarlo ante los inversionistas. A veces, las personas tienen miedo de hablar de sus ideas o de mostrar su proyectos tempranos, sin darse cuenta que a final, sólo son prototipos.

El founder no siempre es el mejor CEO

Un mito muy común es pensar que el fundador es el mejor CEO, pero eso no es completamente cierto. Ya sea porque diste todo lo que podías dar o porque no tienes las habilidades necesarias. Llegará el momento en el que deberás ceder el puesto a alguien más para que la empresa continúe su creciendo y sea una solución para los demás.

Atrévete a contar tu historia

Otro de los grandes problemas de los emprendedores es no contar su historia o sus ideas por miedo al rechazo. Sin embargo, es importante recordar que tu emprendimiento necesitará ventas, difusión e inversión para su crecimiento.

Recuerda que las cosas toman tiempo

Las grandes empresas como Amazon o Microsoft también comenzaron desde cero, con un panorama borroso y sin saber que serían los gigantes que son ahora. Sólo tuvieron que trabajar y esperar hasta que la empresa diera resultados.

dhfm