Coparmex prevé que se perderán 2 millones de empleos por prohibición del outsourcing

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), calculó que con la prohibición de que las empresas contraten a personal bajo el esquema de outsourcing, se van a perder 2 millones de empleos.

"La prohibición de la subcontratación implicaría más dificultades para su recuperación y se estima que resultaría en una pérdida de al menos 2 millones de empleos", apuntó este miércoles en comunicado.

El gremio calcula que hay 4.1 millones de trabajadores en esta modalidad, que representan alrededor del 20 por ciento de todo el empleo formal del país.

Asegura que la subcontratación ha mostrado ser una importante generadora de fuentes de trabajo, con un crecimiento 6 veces mayor al resto de los esquemas de empleo.

En los últimos 10 años, se han generado 2 millones de plazas a través de esta figura (Censo Económico 2019), afirma.

Además, apunta que datos de la American Society of México (cúpula del sector empresarial estadounidense en nuestro país) señalan que el 92 por ciento de las empresas americanas tienen un sistema de outsourcing o insourcing para operar en territorio nacional.

Estiman afectaciones en relación con EU

Su eliminación afectaría la relación bilateral México-Estados Unidos, por la gran cantidad de proyectos programados en los próximos cinco años como parte del T-MEC, advierte la confederación que preside José Medina Mora Icaza.

"Habría sectores como el de Tecnologías de la Información que podrían retirar sus inversiones", retieró.

Asimismo, apunta que con la prohibición de esta figura hoy en día legal, la reacción prevista es que incremente el número de personas en la informalidad, lo cual los llevaría a tener ingresos menores y a no contar con derechohabiencia alguna en materia de seguridad social. "Ante el inicio del último periodo ordinario de la LXIV Legislatura, exhortamos al Poder Legislativo a analizar y discutir con objetividad esta iniciativa y, sobre todo, a que en el afán de solucionar problemas que no son una regla general, no se termine por afectar a los trabajadores que se pretende proteger", expuso.

La Coparmex pide que se mantenga la figura de la subcontratación especializada e interna para lograr flexibilidad en el mercado laboral y elevar la competitividad del país.

Por Everardo Martínez

