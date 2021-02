¡Toma nota! De esta manera SENCILLA podrás ahorrar 20 MIL PESOS en 28 semanas

Estamos a dos semanas de entrar al tercer mes del año y ¿sientes que no has avanzado en tus propósitos de año nuevo? No te preocupes pues estas cuestiones, pues nunca es tarde para cumplir con todas tus metas y sueños, lo importante es iniciar y ser constante.

Para ello te traemos en El Heraldo de México, una manera en la que puedes ahorrar cerca de 20 mil pesos en tan solo 28 semanas, lo que equivale a unos siete meses, por lo que podrías contar con esta cantidad de dinero en el mes de octubre e invertirlo para pagar tus deudas el siguiente año o cumplir tu sueño de viajar cuando las condiciones por la pandemia sean mucho más favorables.

Es importante contar con esta cantidad de dinero ya sea que quieras tener un fondo de emergencia comprar los regalos de navidad, comprar tu carro o empezar a juntar dinero para comprar tu casa, o ese tipo de cuestiones que hacen los adultos para independizarse, pero de una manera muy sencilla y sin agobiarse.

Existe un reto en redes sociales en donde podrás juntar esta cantidad de dinero sin hacer gran sacrificio, aquí te lo contamos paso a paso para que puedas llevarlo a cabo. Lo primero que debes contar es con un contenedor en donde juntar esta cantidad.

Lo que debes de saber es que no tiene sentido comprar sobres, alcancías especiales ni nada de eso tipo de cosas, si vas a iniciar a ahorrar, sería muy poco recomendable destinar capital a comprar algo para empezar a juntar dinero, o peor que no lo inicies debido a que no tienes dinero para comprar una alcancía de tu gusto, basta una botella, una lata, una caja, lo que tengas a la mano y que sepas que no está tan accesible para no sacarle el contenido.

Luego deberás destinar, la primera semana 50 pesos diarios a tu ahorro, la segunda 100, la tercera 150 y la cuarta 200, el siguiente mes inicias con el mismo procedimiento, primero 50, la siguiente 100 y así de manera consecutiva, aunque si aún es complicado, puedes invertir el orden.

Es decir, al iniciar la quincena que es cuando normalmente tenemos más dinero, destina 100 pesos la primera semana y 50 la segundo, así la siguiente quincena durante la tercer semana del mes con un ahorro de 200 pesos y la siguiente de 150, todo dependerá de lo que decidas, siempre y cuando consigas ahorrar al mes 2 mil 800 pesos.

Foto: Especial

Además es importante si un día estás a punto de sentir que tienes el impulso de gastar en algo que realmente no necesitas, y terminas cayendo en la tentación, deberás poner la misma cantidad gastada en tu ahorro, así sentirás un peso mayor cuando gastas de más y poco a poco lo evitarás en el futuro.

BGM