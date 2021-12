Aumento de remesas es una muestra de que el ingreso de las familias mexicanas es más bajo que antes, afirma especialista

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), aseguró que el aumento de las remesas enviadas desde Estados Unidos es sólo una muestra de que el ingreso de las familias mexicanas es mucho más bajo que antes.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso las remesas como un triunfo de su administración, cuando "lo que está evidenciando es que los ingresos del país expulsor son mejores que la nación que recibe ese dinero".

Explicó que lo anterior tiene que ver con que la administración del exmandatario Donald Trump y de Joe Biden tomaron medidas especiales para enfrentar la crisis que se generó a raíz del Covd-19, "mientras que en México sólo hubo mucho discurso, pero no se apoyó a los sectores que lo necesitaron".

Consideró que las remesas podrían darle un impulso a la economía mexicana, pero, de acuerdo con los analistas del Banco de México, se espera que el PIB esté al menos 3.2 por ciento a lo que se registró en 2018 o 2019.

"Yo no veo un triunfalismo. A tres años del gobierno del presidente López Obrador, no veo nada nuevo, porque él sigue manteniendo una visión paralela de la economía, de que las cosas están bien y van a estar mejor, de que va a crecer el país, pero yo no veo nada de eso", externó.