Este billete de 50 pesos se vende en más de 50 mil, ¿lo tienes?

Los amantes de la numismática encontraron en internet el lugar perfecto para buscar algunas piezas que necesitan para completar o agrandar sus respectivas colecciones. En esta ocasión se puso en circulación un billete de 1981 con valor nominal de 50 pesos, pero que en internet se vende en más de 50 mil pesos.

El artículo que lleva la imagen de Benito Juárez pertenece a la familia AA, esto debido al tiempo en el que estuvo en circulación, siendo 1981 el ultimo año que se emitió con este diseño; situación que lo hace mucho más valioso para los coleccionistas de billetes y monedas.

El objeto coleccionable se puso a la vente en Mercado Libre, donde el vendedor muestra que no está en perfectas condiciones, esto debido a dobleces de uso, es decir, no está dañado, solo cuenta con algunas arrugas. Debido a esto, se le puso un precio de 55 mil pesos; mismos que en caso de no tenerlos, pero querer el billete se puede comprar a meses con intereses, es decir, se tendrían que hacer 12 pagos de 5 mil 424 pesos.

Características del billete

Como ya se mencionó, el artículo pertenece a la familia AA por el año en el que se acuñó, 1981, mismo que también quiere decir que hoy en día no tiene valor nominal, por los cambios en las denominaciones de billetes y monedas que realizó el Banco de México en 1992.

En uno de sus lados cuenta con la imagen de Benito Juárez y en el fondo Palacio Nacional; el valor “50” pesos en número y letra, la leyenda de “El Banco de México S.A.” y el número de serie y la serie al que pertenece. Mientras que el reverso se muestra una urna zapoteca del Dios del maíz, en el fondo aparece el Palacio de las Columnas de Mitla, en Oaxaca.

En caso de contar con uno de estos ejemplares no dudes en acudir con un experto en numismática, ya que se le tiene que hacer una valoración correspondiente para que se venda en el valor adecuado, esto debido a que podría valer más o menos al precio que estableció el vendedor del objeto que se presentó.

