¿Un billete rayado, manchado o roto pierde su valor? Esto es lo que dice Banxico

Es muy común que un billete llegue a tus manos y esté rayado, manchado, con ellos o incluso roto; la mayoría de las veces la gente piensa que ya perdió su dinero cuando pasa, pero no siempre es así, ya que en algunos casos el “daño” no es tan grave. Existen ciertas reglas establecidas por el Banco de México (Banxico) para determinar si las piezas bajo estas condiciones aún conservan su valor.

¿Pierden su valor los billetes desgastados, despintados o decolorados? “No, pero estos billetes se consideran ‘deteriorados’ y los bancos deben retirarlos de la circulacioón para ser sustituidos por billetes en buenas condiciones”, responde Banxico en su página web.

Los billetes rayados o sellados, completos o incompletos, que no pierden su valor pueden llegar a tener anotaciones como las siguientes:

Sello de aceptado.

Sello de cancelado.

Personajes infantiles.

Bigotes y/o anteojos en la imagen.

Rayas verticales, horizontales o de cualquier tipo, en cualquier parte del billete, sin importar su tamaño.

Nombres.

Números o símbolos.

Los que sí dejan de tener valor son los contienen palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa, o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar, mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial, como ejemplo:

"PNL Anula tu Voto”

“Salve San Patricio, quien tenga este billete tendra´ mucho dinero, escribir 10 billetes”

“Compra en Almacenes WesMex”

¿Qué pasa con los billetes rotos y manchados?

Otra de las dudas es: ¿los billetes manchados pierden su valor? Si tienen grasa, aceite, pintura, tinta, sangre o cualquier otra sustancia, sí tienen valor, siempre y cuando sea evidente que no han sido manchados con la intención de ocultar algún mensaje.

El solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y “se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar”, reglamentó Banxico, entidad que recientemente consideró que hay amenazas a la economía por la inflación.

Además, los billetes con pequeñas porciones faltantes aproximadamente del tamaño de una moneda de diez pesos se consideran como “Billetes Deteriorados” y conservan su valor. Consecuentemente, todos los billetes que tengan porciones faltantes con una superficie mayor pueden dejar de valer.

