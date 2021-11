Banxico descarta contaminación de precios; busca detener la inflación

Hasta el momento, no se ha visto un aumento generalizado de precios, en el país, aseguró el Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León.

Entrevistado por El Heraldo de México, el banquero central reconoció que la inflación siempre afecta, en mayor medida, a los segmentos de menores ingresos, lo cual es un elemento importante para reforzar su combate.

Inclusive, dijo, al Banco Central no se le ha salido de las manos la inflación, ya que se están tomando las medidas necesarias para que retome su camino a la baja y hacia la meta proyectada de tres por ciento.

¿Hasta ahora no se ha visto una escalada de precios?

-- No, hasta ahorita no hemos visto este efecto de contaminación (de precios). Hemos visto incrementos importantes, pero queremos justamente evitar que se presente ese riesgo (de aumento generalizado).

Esa situación, a pesar de que la inflación anualizada llegó, en octubre, a 6.24 por ciento, su mayor nivel en cuatro años.

Sin embargo, Díaz de León reconoció que existe el riesgo de materializarse una contaminación de las expectativas en el mediano y largo plazo en los precios.

“El riesgo existe, es material, de hecho, el propio comunicado (de Política Monetaria para elevar la tasa de interés a 5 por ciento) que dimos a conocer, comenta que dada la magnitud de los choques, de lo extenso de los bienes que ha involucrado, pues esto implica un aumento de los riesgos para la formación de precios”, dijo.

Añadió que para evitar la materialización de esos riegos, se han tomado las decisiones de aumentar la tasa de referencia.

Se habla de que la inflación se le está saliendo de las manos al Banco de México ¿es así?

-- Empezaré diciendo que está fundamentalmente ligada a la pandemia, que ha sido un choque muy particular y con retos en varias dimensiones y que también es generalizado, es decir, en todo el mundo se están registrando este tipo de incrementos en la inflación y nada más para poner un ejemplo, en Estados Unidos se dio a conocer la inflación del índice de precios al consumidor de octubre de 6.2 por ciento, igual que la variación anual en México del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que fue también 6.2 por ciento.

Entonces son choques generalizados que tienen en muy gran medida su origen en los retos que ha implicado la pandemia, así que es un poco en cuanto al origen y la naturaleza del choque.

No obstante, consideramos que es importante que el Banco Central tome medidas para evitar que se generalice una dinámica de revisiones de precios al alza y que se contaminen otros precios en la economía y, por eso, pues llevamos ya con la última edición de política monetaria cuatro ocasiones con incrementos de 25 puntos base para ubicar a la tasa de referencia del Banco Central, en un nivel del 5 por ciento.

¿Entonces debo entender que no?

-- No, es un proceso generalizado que está dando lugar a revisiones altas de alzas de precios, pero que estamos tomando medidas para que retome su camino a la baja y hacia la meta.

El gobernador de Banxico dijo que la decisión de política monetaria no fue unánime, porque siempre hay puntos de vista diferentes.

CAR