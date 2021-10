Sector inmobiliario apunta a ser el motor de la economía: AMPI

Tras la fuerte crisis que dejó el COVID-19, el sector inmobiliario, sobre todo el residencial, se ha recuperado más rápido que otros sectores y podría ser la primera industria generadora de la economía, afirmó en conferencia de prensa Pedro Fernández Martínez, presidente Nacional de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“La industria y el sector inmobiliario se está recuperando a pasado más veloces que otros ejes económicos, tenemos fortalezas importantes, entre 95 y 98 por ciento de los insumos son nacionales y somos el primer generador de empleo en el país”, detalló en conferencia de prensa.

El representante de los inmobiliarios dijo que no todo marcha de forma homogénea, pues hay subsectores que no se han recuperado, tal es el caso del comercio y de oficinas, no obstante, hay procesos de reconversión en todo el país que están empujando estos subsectores.

De acuerdo con datos del Infonavit 47 por ciento de la compra de vivienda pertenece a la generación de los millennials, por lo que, Fernández Martínez indicó que para el cierre del año la colocación de créditos se ubique arriba de 10 por ciento y supere 15.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado.

“En la nueva normalidad los jóvenes quieren comprar su casa, donde también instalan su oficina y tienen beneficio de trabajar con comodidades. (…) Vienen cambios trascendentales y se hace una valorización de lo importante que es tener vivienda”, aseveró.

Otro de los cambios que trajo la pandemia fue la transformación de oficinas y locales comerciales a casas o departamentos, impulsada principalmente por los jóvenes que demandan más espacios para vivir y trabajar en el mismo lugar.



En este entorno de recuperación del 27 al 29 de octubre se va a llevar a cabo El Congreso Nacional Inmobiliario AMPI 2021, en Tampico, Tamaulipas, este evento se llevará a cabo de forma completamente presencial y ya tiene confirmada la participación de más de 500 congresistas, expositores, entre otros.

Sigue leyendo

Invertirán 25 mil millones de dólares México y EUA en sureste del país

Analistas del sector privado prevén que continúe en aumento la inflación

CANADEVI realiza el Foro de Marketing Digital 2021

alg