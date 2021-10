Lista negra del SAT: ¿Qué es y cómo saber si estoy dentro de ella?

La lista negra del SAT es un tema “tabú" dentro del mundo de las finanzas, ya que se dice que esta famosa lista está conformada por aquellos contribuyentes incumplidos o que cuentan con operaciones ilícitas o presuntamente inexistentes, por lo que la gente tiene miedo de formar parte de ellas.

Dentro de la información que se maneja sobre dicha lista es que una institución crediticia podría revisarlas para saber si le conviene otorgar un préstamo o no, esto solo por mencionar una de las funciones que se manejan sobre la “lista negra”, pero ¿en realidad existen?

En entrevista para El Heraldo de México, Jaime Espinoza de los Monteros, Socio del Área Fiscal de Hogan Lovells, habló sobre este tema, donde aprovechó para desmentir la teoría sobre la existencia de una lista negra para personas físicas, ya que esto va en contra de los Derechos Humanos, esto no quiere decir que no se puede investigar sobre los recursos de las personas y el origen de estos.

“Como persona física no hay ninguna lista negra, es solo una leyenda urbana. Donde si te tienes que preocupar es en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque quiere decir que te están investigando; ellos a lo que se dedican es a investigar el origen y la procedencia de los recursos y si no acreditas el origen y la procedencia de los recursos como: ‘Mi papá me dio un millón de pesos”, esos recursos podrían venir de procedencia ilícita, eso no quiere decir que viene del narcotráfico, pero no tienes manera de comprobar de dónde viene, por lo que se vuelven ilícitos”, explicó Jaime.

¿Por qué no existe la lista negra?

El motivo por el que no hay lista negra para personas físicas es porque violaría todo tipo de Derechos Humanos; pero lo que sí tiene el SAT son unos sistemas informáticos que hacen cruzar toda la información, entonces todo está sistematizado, es decir, que gracias a esto es cada día más difícil meterle un gol al Servicio de Administración Tributaria.

Ahora la información del Seguro Social, del Infonavit, además de todos los ingresos y gastos están cruzadas, por lo que se podría saber si vas en orden con todo eso o si brinca algo raro el algoritmo, es decir, que hayas declarado una cantidad en la declaración anual y de un día para otro todo cambie y ahora sea mucho mayor el monto a declarar.

En pocas palabras, Jaime dejó claro que no existe la famosa “lista negra”, pero al mismo explicó que para no ser investigados por la UIF se tiene que tener una forma de comprobar el origen de los ingresos y su procedencia, ya que de lo contrario se podría considerar dinero ilícito y con esto ser investigado por la Unidad hasta que se determine el origen de ellos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los gastos personales deducibles de impuestos?