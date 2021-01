Población en el país: Somos 126 millones

La población en México está envejeciendo. Hace dos décadas, la edad promedio de las personas que habitan en el país era de 22 años. Dos lustros después, subió a 26. El año pasado, aumentó a 29, según el Censo de Población y Vivienda 2020.

“Estamos envejeciendo. No quiere decir que ya seamos un país de personas mayores, pero sí, con el paso del tiempo, cada vez hay una mayor proporción de personas de mayor edad”, dijo Julio Santaella, presidente del Inegi.

Detalló que en 2000, 61 por ciento de los habitantes era menor de 30 años; dos décadas después, sólo 50 por ciento.

En el otro extremo, los mayores de 60 años eran 7 por ciento, y en 2020, excede 12 por ciento de la población, es decir, más de 15 millones son adultos mayores. “Ese es un dato muy importante para el proceso de vacunación que hay en el país”, dijo.

El envejecimiento poblacional varía en cada estado. Mientras en Chiapas la edad promedio es de 24 años, en la Ciudad de México es de 35.

“Implica que las necesidades en términos de educación, salud y trabajo, deben ser conforme a la nueva característica en materia de edad de nuestra población”, expuso en videoconferencia.

La tasa de crecimiento demográfico en la última década fue de 1.2 por ciento anual en 2020.

“De mantenerse constante a lo largo del tiempo, la población del país se va a duplicar en 58 años”, dijo Santaella.

De los 126 millones de mexicanos reportados ayer, 51.2 por ciento es mujer y 48.8 por ciento es hombre. Por entidad, el Estado de México es el más poblado (16.99 millones) y el menos es Colima (731 mil 391).

Según el censo poblacional, en plena pandemia, cuatro millones 600 mil personas no tienen servicio de agua entubada en un millón 210 mil hogares y 33 millones de habitantes no están afiliadas a un servicio de salud.

En el país hay 35 millones 160 mil viviendas, un millón 230 mil tienen piso de tierra; un millón 490 mil no tienen drenaje; 268 mil 863 no tienen electricidad y 594 mil 429 no dispone de sanitario.

El censo reveló que entre 2015 y 2020, 238 mil 879 millones de personas de 12 años y más migraron a otro municipio, estado o país por la inseguridad o la violencia que vivían.

Por Fernando Franco