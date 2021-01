Canaco CDMX estima el cierre de 40 mil empresas al finalizar enero

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó que al finalizar enero 40 mil empresas habrán cerrado definitivamente.

Nathan Poplawsky Berry, presidente de la cámara, refirió que después de 10 meses de pandemia, nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo más se enfrentará.

“Reiteramos que las empresas (formales) no son las responsables del incremento de contagios y hospitalizaciones, esto quedó demostrado cuando, a pesar del cierre total de los negocios no esenciales en el Valle de México durante tres semanas, no se logró el objetivo de bajar el número de contagios y de hospitalizaciones”, agregó.

Lamentablemente, añadió el líder empresarial, la decisión de implantar el semáforo rojo por segunda vez ha tenido una grave afectación económica que se manifestará también en una pérdida de más de 200 mil empleos.

Finalmente, consideró que los apoyos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México son insuficientes.

“Por lo que hacemos un llamado a las autoridades para establecer un verdadero diálogo con el sector productivo de la ciudad e implementar medidas efectivas que protejan el empleo, conserven las cadenas productivas, garanticen la viabilidad de las MiPymes y permitan superar esta crisis en el menor tiempo posible”, concluye el informe.

Por Everardo Martínez