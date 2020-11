Buen Fin 2020: ¿Cómo detectar si una oferta es falsa?

El programa de ofertas y ventas especiales, El Buen Fin 2020, está a nada de iniciar. Desde el próximo 9 y hasta el 20 de noviembre varios establecimientos tendrán descuentos y promociones como meses sin intereses en diversos productos.

En estos días varias personas buscarán invertir su dinero en distintos tipos de artículos, sin embargo al saber que existen tantas ofertas en las tiendas físicas y en línea, será común encontrar muchas ofertas engañosas o falsas.

De acuerdo con un artículo de Dinero en Imagen, el director de Finanzas de la plataforma inmobiliaria Homie.mx, Arturo Rosales, considera que los consumidores deben tener un gasto inteligente.

¿Cómo lograr un gasto inteligente y no caer en ofertas falsas?

La clave está no discriminar establecimientos pues no por qué no compres en ellos, quiere decir que no te ofrezcan ofertas reales, en cambio no por qué siempre compre en una tienda, quiere decir que te van a ofrecer ofertas reales y no engañosas.

Siempre es importante checar el mismo producto en distintos lugares, en busca de encontrar las mejores ofertas y sobre debes saber con anticipación el precio de los productos.

Finalmente no debes dejar a un lado el saber cuánto puedes pagar mensualmente sin que afecte tu calidad de vida, pues a veces tenerlo en cuenta significa que cuando veas una oferta, sabrás si lo es o no.