Habrá volatilidad si alguno de los candidatos en EU no aceptan los resultados: Biva

Si no hay un claro ganador en las elecciones de Estados Unidos o si alguno de los dos contendientes no acepta los resultados, los mercados financieros van a registrar un aumento en la volatilidad, comentó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

“Ojalá no haya ningún proceso complicado y que las cosas se den con facilidad, que cualquier candidato no ganador tome el resultado como bueno y no se pronuncie por un proceso más complejo que afecte a los mercado”, comentó Ariza.

En el marco de la de la emisión de Beel Infra Credit, la directiva comentó que los mercados van a continuar volátiles hasta que no haya una respuesta de quién será el presidente.

Por su parte, Gerónimo Gutiérrez, socio director de Beel Infra, firma que da financiamiento de infraestructura sustentable en México, comentó que no son los mejores tiempos para invertir.

“El gobierno debe hacer aún más por invertir. México es atractivo para las inversiones pero siempre se buscará la mejor rentabilidad”, destacó Gutiérrez.

Gerónimo Gutiérrez dijo que el gobierno debería a destinar al menos 5 por ciento del PIB en inversiones para infraestructura.

Beel realizó una emisión en la BIVA del CKD Beel Infra Credit por un monto de mil 850 millones de pesos.

Los recursos obtenidos se destinarán a prestar financiamiento especializado a proyectos de infraestructura sustentable en México, en cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial.

La firma busca movilizar recursos institucionales de largo plazo hacia proyectos de infraestructura sustentables que ofrezcan una combinación atractiva de riesgo y rendimiento para los inversionistas, al mismo tiempo que se promueve la recuperación económica y la creación de empleos en el país.

Por: Laura Quintero