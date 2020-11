Con la salida Best Buy, están en peligro hasta dos mil plazas

Con la salida Best Buy del país se van a quedar sin empleo cerca de 2 mil colaboradores.

“Los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los trabajadores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, informó Fernando Silva, presidente de Best Buy en el país.

El Heraldo de México solicitó a la compañía el número exacto de empleados que tiene la firma en el país, pero no hubo respuesta, sin embargo, una fuente cercana indicó que son más de 2 mil colaboradores.

En un comunicado, la empresa detalló que de sus 49 sucursales en el país, ocho ya fueron cerradas durante lo que va del año y el resto va a clausurar ordenadamente sus operaciones a partir del 31 de diciembre del 2020, pero el sitio web seguirá operando

hasta agotar el inventario.

“Best Buy puede ser la primera de varias empresas que tomaron el Buen Fin como punto de decisión. Definitivamente no ayuda la política interna y que México se sitúe como el peor país en manejar la pandemia”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis

económico de Banco Base.

Durante la jornada de ayer, las acciones de Best Buy en la Bolsa de Nueva York cayeron 6.96 por ciento, mientras que en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron 6.29 por ciento.

En su reporte trimestral, la matriz explicó que la decisión es parte de una reestructuración de 111 millones de dólares.

Silva aseguró que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

ÚLTIMA ACCIÓN

La firma se comprometió para ayudar a sus empleados en aras de que encuentren un nuevo espacio.

Mantendrán el seguro de vida de todos los trabajadores durante todo el 2021, asegura la compañía.

Por Laura Quintero

merk2@elheraldodemexico.com