Buen Fin 2020: Evita caer en trampas de páginas web y comprar más de la cuenta

Arrancó el Buen Fin 2020, que por primera vez durará más de un fin de semana para convertirse en un programa de 12 días, terminando el próximo 20 de noviembre. Los descuentos y ofertas ya se pueden ver en todos los sitios, y las compras en línea pueden ser una gran opción para que no tengas que salir de casa.

Aunque para muchos el Buen Fin es una gran oportunidad de realizar sus compras, debemos recordar que actualmente el país se encuentra en una situación sanitaria delicada debido a la pandemia del Covid-19, ese motivo ha elevado las compras online de diversos productos y se espera que en este Buen Fin, la opción sea más utilizada.

Es normal sentirse algo desconfiado si el tema es nuevo, pues comúnmente estamos acostumbrados a realizar nuestras transacciones de manera física, pero no se debe temer, a continuación te daremos algunos consejos para que aproveches al máximo los descuentos de este programa.

Es por eso que aquí te decimos algunas recomendaciones para que consigas hacer tus compras en línea de manera responsable y en especial para no caer en algunas trampas que muchas páginas web implementan para aumentar sus ventas.

Algunos diseños de las páginas web tienen el objetivo de hacer algunas trampas a los internautas, es decir tiene la finalidad de influir en el comportamiento de los consumidores a través de "patrones oscuros".

Estas interfaces están diseñadas pata cumplir con los propósito de la empresa y que en muchos casos no toma en cuenta las necesidades de los usuarios, que terminan haciendo que los internautas pasen más tiempo dentro del sitio, así mismo consumir más, no es del todo malo, pero hay que tener cuidado para no rebasar nuestro presupuesto.

Pues estos dark patterns son estrategias de engaño que usan los sitios web de compras con la finalidad de influir en tu comportamiento y hacer que termines de hacer una compra.

Además de otorgar los datos personales, también hacen que adquieras suscripciones o aceptes cargos extras, sin que te des cuenta, por lo que debes prestar mucho atención de que datos proporcionas y leer bien las condiciones al momento de aceptar la transacción.