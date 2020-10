México va a renovar línea de crédito con el FMI por 61mil mdd: Gabriel Yorio

El gobierno de México va a mantener la Línea de Crédito Flexible (LCF) que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 61 mil millones de dólares, informó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

“Hemos decidido que la LCF se mantenga al mismo nivel, esto no significa que la vamos a usar; sin embargo, sin utilizarla la estamos utilizando, (porque) la LCF es una señal muy fuerte hacia los mercados de un buffer (estabilizador económico) que tiene México para emplearlo en caso de que existiera la necesidad de hacerlo”.

En videoconferencia para presentar los resultados fiscales del tercer trimestre, comentó que es probable que el FMI renueve esta LCF, porque fue parte de las pláticas que tuvieron con la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

El FMI renovó la LCF a México en noviembre pasado por dos años más. En los próximos días se va a llevar a cabo la revisión intermedia de esta línea de crédito.

Compensan faltantes

La Secretaría de Hacienda informó que, a octubre, pagaron a los estados 54 mil 609 millones de pesos para compensar el faltante de las participaciones a los estados y municipios.

Estos recursos se dan del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual tiene por objetivo compensar la diferencia entre los recursos programados y entregados para un año fiscal.

La dependencia agregó que en los primeros días de noviembre serán transferidos recursos adicionales del FEIEF por cinco mil 481 millones, para un total de 60 mil 90 millones.

“Con este mecanismo de compensación se garantiza que al cierre del ejercicio fiscal las participaciones federales referenciadas sean del orden de 760 mil millones de pesos, la misma cantidad que fue programada al inicio del año, a pesar de los efectos económicos de la pandemia”.

Sin afectaciones

El titular de la Unidad de Política Tributaria y Control Presupuestal de Hacienda, Francisco Javier Arias, descartó afectaciones en la recaudación del país por la cancelación de la iniciativa del gobierno que buscaba darle facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para usar herramientas como celulares y cámaras fotográficas en las visitas domiciliarias, el llamado Big Brother fiscal.

“El excelente trabajo que ha venido haciendo el SAT y que vemos en las cifras, no depende de una medida en particular, no depende de esta propuesta”, señaló.

El Senado echó para atrás el Big Brother del SAT y se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos de ley.

Por otro lado, el funcionario señaló que es probable que ninguna plataforma digital extranjera sin ubicación en México, como Netflix, vaya a ser bloqueada por no cumplir con sus obligaciones fiscales, tal como se fijó en la Miscelánea Fiscal 2021.

“A partir del 8 de septiembre que se entregó el paquete económico y se anunció esta sanción de última instancia de bloqueo temporal, lo que vimos es que las plataformas que se habían rezagado en el cumplimento y en darse de alta (en el RFC), a partir de esa fecha aceleraron el proceso de registro, cerca de 30 plataformas se inscribieron en las últimas semanas, es decir, el simple hecho del anuncio de una sanción pareciera que tuvo un efecto muy importante”.

Por: Fernando Franco