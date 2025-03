Javier Aguirre lanza una dura AMENAZA para los jugadores que no quieren venir a la Selección Mexicana

Javier Aguirre presentó cómo serán los objetivos de la Selección Mexicana en este 2025, a un año de la Copa del Mundo, donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones y además será el primero con más de 32 equipos. Convirtiéndolo en uno de los mundiales más grandes de la historia.

Sin embargo, tras un ciclo mundialista sin muchos partidos para preparar, con dos amistosos en la bolsa como lo son Suiza y Turquía, regresando a Estados Unidos luego de su gira por Sudamérica, así como el Final Four y la Copa Oro, el mexicano ha lanzado un fuerte mensaje.

Cabe destacar que si hay algo que ha dolido en la Selección Mexicana desde hace años, es la decisión de algunos jugadores por condicionar su convocatoria, pidiendo ciertos detalles que han molestado a Javier Aguirre, por lo que en conferencia de prensa ha lanzado una tajante respuesta.

Javier Aguirre, actual timonel de la Selección Mexicana ha lanzado una advertencia, para esos jugadores que condicionan su llegada al tri, luego de que se escucharon rumores de ciertos jugadores que no están tan decididos en venir de Europa a jugar con México en los partidos amistosos o de preparación.

"La sensación que me dejaba de la gente que estaba fuera, que no querían venir, eso me parece vergonzoso y lamentable; no querer defender la camiseta de tu país, y venir a jugar, me parece lamentable", dijo el “Vasco” Aguirre.

De igual forma, el “Vasco” Aguirre decidió informar que en ese sentido no le importa cómo es que los jugadores se lo tomen, al final el mexicano está para defender los intereses de la Selección Mexicana y en ese sentido no importa si el jugador es toda una estrella o tiene un palmarés de títulos histórico.

“Como lo han tomado, me vale, madre; con todo respeto, porque si no, no vienen. Aquel que pone condiciones para venir o una escala en no sé dónde, porque voy a ver a un cuate mío… En las tres etapas fui clarito desde el minuto uno: La puerta está abierta, aquí no es ninguna obligación venir, debe ser un orgullo; así seas el goleador histórico de yo, qué sé, no vienes. No me importa quién", agregó Aguirre.