México buscará romper la mala racha frente a Canadá en las Semifinales de la CONCACAF Nations League

La Selección Mexicana y la Selección de Canadá se verán las caras este 20 de marzo para disputarse el pase a la final de la CONCACAF Nations League. El equipo del Vasco Aguirre tiene una doble misión para este jueves. Por un lado, romper la mala racha contra los de la 'Hoja de Maple', pero no es la única misión, ya que también está ante el "torneo maldito" para el conjunto Tricolor.

El cuadro azteca y los vecinos del norte son dos viejos conocidos, ya que se ven las caras bastante seguido en los torneos organizados por la CONCACAF. Ahora lo harán en las semifinales de la Nations League, por lo que vamos a recordar cómo le ha ido al equipo mexicano en los últimos enfrentamientos contra Canadá.

El equipo dirigido por el Vasco Aguirre tiene la misión de romper la mala racha de victorias ante los de la 'Hoja de Maple'. Se tiene que recordar cuenta tres partidos sin conocer la victoria, esto entre partidos amistosos y Eliminatorias Mundialistas. Eso sí, en los últimos cinco juegos disputados, el cuadro Tricolor tiene la ventaja al contar con dos victorias.

México vs Canadá en partido amistoso el 10 de septiembre del 2024 terminó 0-0.

Canadá vs México en partido de Eliminatoria Mundialista el 16 de noviembre del 2021 terminó 2-1.

México vs Canadá en partido de la Eliminatoria Mundialista el 7 de octubre del 2021 terminó 1-1.

México vs Canadá en partido de Copa Oro el 29 de julio del 2021 terminó 2-1.

México vs Canadá en partido de Copa Oro el 19 de junio del 2019 terminó 3-1.

La Nations League, el 'Torneo del Terror' para México

El torneo organizado por la CONCACAF se ha realizado tres ediciones, donde México no ha podido hacerse con el título de campeón. Ahora, ante la posibilidad de disputar una final más, vamos a recordar por qué es conocido por algunos de los fans del futbol mexicano como el 'Torneo del terror'.

La Nations League es considerado como un torneo maldito para los técnicos mexicanos debido a que en dos ocasiones se despidió a los entrenadores del conjunto azteca después de no poder hacerse con el título. Se tiene que recordar que las tres ediciones Estados Unidos se hizo con el trofeo.

2019-20 Estados Unidos ganó 3-2 a México en la final.

2022-23 Estados Unidos ganó 2-0 a Canadá en la final. México quedó en el tercer lugar del torneo.

2023-24 Estados Unidos ganó 2-0 a México en la final.

Los técnicos que fueron cesados después de no ganar el torneo fueron Diego Coca y Jimmy Lozano. En el caso del Tata Martino no fue despedido, pero su nombre se puso en la puerta de salida. Se mencionó que casi no llega a disputar el Mundial 2022.En el caso de Coca perdió en Semis contra Estados Unidos y no continuó con su carrera como DT de México. En el caso de Jaime llegó a la final, pero al no hacerse con el título después de perder con los estadounidense le dieron las gracias.