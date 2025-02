Stallone reveló que tuvo que rechazar una buena oferta de Mike Tyson... por MIEDO

El actor Sylvester Stallone, conocido por dar vida al legendario Rocky Balboa y Rambo, rechazó una propuesta que muchos habrían aceptado sin dudar: la oportunidad de compartir el ring con Mike Tyson. El mismísimo "Iron Mike" se ofreció para una aparición en la pantalla grande, como rival de Rocky, pero Stallone prefirió evitarlo a toda costa.

En una entrevista con Contact Music la estrella de Hollywood, que a sus 78 años sigue siendo un referente del cine de acción, reveló que Tyson le insistió muchísimo para que lo dejara ser parte de una de sus películas, llegando incluso a llamarlo varias veces para pedir un papel, como su antagonista.

"Mike quería pelear conmigo en esta película, pero pensé que era una mala idea. Sé que no soy tan joven, pero aún soy demasiado joven para morir", confesó Stallone quien prefirió elegir a otros personajes.

A pesar de la insistencia del campeón mundial de los pesos completos más joven de la historia, el actor decidió no arriesgarse a compartir escena y que se le pasara la mano, por lo que le dijo que "gracias, pero no gracias". Sin embargo, El Hombre más Malo del Mundo no dejó de insistir y Stallone no le quedó más que ofrecerle un cameo, permitiéndole aparecer entre el público durante una escena de pelea en Rocky Balboa (2006).

Sin embargo, recordó que la sorpresa vino después: "De repente, cuando subí al cuadrilátero, estaba allí al lado. Me di la vuelta y le dije al equipo: 'Podéis aseguraros de mantener a ese hijo de puta fuera del ring. Si entra, me matará'. Es un asesino", relató.

Stallone prefirió compartir pantalla con figuras del boxeo como Carl Weathers, ando vida a Apollo Creed; Dolph Lundgren, como Drago; Hulk Hogan, como Thunderlips; Mr. T, como Clubber Lang; Tommy Morrison, como Tommy Gunn; Antonio Tarver, como Mason Dixon; Michael Williams, como Union Cane; pero jamás aceptó al peligroso Tyson... Stallone fue demasiado listo como para no arriesgarse.

Con la saga de Rocky, que tiene un total de nueve peleas, Stallone dejó una marca imborrable en el mundo de boxeo, no sólo cambiando la forma en la que el mundo percibe el deporte, sino también creando una historia de inspiración que dejó una profunda huella. Además, con esto conquistó tres Oscares en 1979 a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje.

Sigue leyendo:

Donald Trump da una vuelta en la Bestia durante la carrera Daytona 500 | VIDEO

Mario Domínguez se reporta para el inicio de Súper Copa Roshfrans en Mérida