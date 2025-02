All-Star Game de la NBA 2025: esto opinan los mejores basquetbolista del nuevo formato del juego

El tan esperado mini-torneo del Juego de Estrellas de la NBA llegó a su fin con los OGs de Shaq alzando el trofeo tras una serie de tres juegos que involucró a cuatro equipos. En este formato, el primer equipo en alcanzar los 40 puntos en cada enfrentamiento se llevaba la victoria. A pesar de la emoción generada, los veredictos sobre el evento fueron mixtos, reflejando una división de opiniones entre jugadores, aficionados y expertos.

Para algunos, el torneo resultó ser una experiencia positiva. Stephen Curry, quien se coronó como el Jugador Más Valioso (JMV) del evento, destacó que el nuevo formato fue un "paso en la dirección correcta para revitalizar el juego". Curry, miembro de los anfitriones Golden State Warriors, sugirió que los organizadores podrían ajustar el formato en el futuro para mejorarlo, aunque se mostró consciente de que el baloncesto ha evolucionado y que los aficionados lo consumen de manera diferente en la actualidad.

El evento fue una respuesta directa a los problemas de los últimos Juegos de Estrellas, especialmente tras la debacle del año pasado, donde el juego terminó con un marcador de 211-186, lo que motivó a la liga a tomar medidas para que los jugadores se tomaran el evento más en serio. Aunque algunos indicaron que la defensa en el partido de 2024 mejoró ligeramente respecto al 2023, aún predominó la tendencia de jugadas espectaculares que han caracterizado el evento en los últimos años.

Entre los jugadores, las opiniones fueron diversas. Jalen Brunson, de los Knicks, se mostró satisfecho con el formato, aunque comentó que los juegos fueron algo cortos y sugirió que se podría aumentar el objetivo de puntos.

División de opiniones en el All-Star Game de la NBA

Sin embargo, no todos compartieron su entusiasmo. Jayson Tatum, de los Boston Celtics, planteó dudas sobre la participación de las Estrellas en Ascenso, un equipo conformado por jugadores que no fueron seleccionados por votación popular pero que fueron incluidos en la competencia. Tatum señaló que, aunque era un gran honor para estos jugadores, el Juego de Estrellas siempre ha sido una distinción especial para aquellos que han trabajado arduamente para ser seleccionados.

El evento también fue señalado por su ritmo algo acelerado y el hecho de que los jugadores no mostraron el nivel de competitividad que se esperaba de un evento de tal magnitud. Un claro ejemplo fue Tyler Herro, campeón del concurso de triples, quien jugó apenas ocho minutos durante su debut en el Juego de Estrellas.

Fue un estallido corto y rápido", comentó Herro, dejando en claro que el ritmo del evento no generó tanta emoción como los aficionados esperaban.

Por otro lado, algunas figuras como Victor Wembanyama de San Antonio aprovecharon la ocasión para demostrar su compromiso. A pesar de ser novato, Wembanyama mostró una gran disposición para competir y no dudó en marcar a Kyrie Irving en una jugada decisiva durante la final. "Sentí que había altas apuestas en el juego", expresó Wembanyama, mostrando una actitud competitiva que fue bien recibida por los fans.

El evento no estuvo exento de controversias. En especial, hubo críticas hacia el segmento en el que se rindió homenaje a TNT por sus cuatro décadas de transmisión de la NBA, lo cual interrumpió el flujo del partido. Los fanáticos en redes sociales expresaron su descontento, ya que el juego se detuvo por 18 minutos, lo que redujo el tiempo real de baloncesto a apenas 12 minutos de acción en la cancha.

LeBron James se pierde el All-Star Game de la NBA 2025 por lesión

LeBron James, líder histórico en anotaciones de la NBA, no participó en el Juego de Estrellas de este año debido a problemas de lesiones en su pie y tobillo izquierdo, que lo han aquejado durante la temporada. A solo 90 minutos del inicio de la competencia, James anunció que no podría jugar, frustrado por no estar en su mejor estado físico. Este evento marcó la primera vez desde 2004 que el astro no forma parte del Juego de Estrellas.

A pesar de la ausencia, James sigue siendo una pieza clave para los Lakers, promediando 24,3 puntos, 9 asistencias y 7,7 rebotes por juego, junto con Nikola Jokic como los únicos en lograr esos números esta temporada. James, de casi 40 años, planea regresar a la acción en el partido contra Charlotte el miércoles. También destacó su entusiasmo por la llegada de Luka Doncic a los Lakers, lo que augura una sólida recta final para el equipo.

