Chicharito Hernández responde a críticas de un fan en redes sociales y defiende su compromiso con Chivas

Previo al enfrentamiento entre Chivas y Toluca en la Jornada 7 del Clausura 2024, que culminó con un marcador de 2-1 en favor de los Diablos Rojos, Javier "Chicharito" Hernández, estrella mexicana del balompié, se vio envuelto en una polémica en redes sociales tras responder a un aficionado que cuestionó su compromiso con el club rojiblanco.

La controversia surgió luego de que el delantero publicara una imagen con el trofeo de la Kings League, lo que llevó a algunos seguidores a criticar su nivel de involucramiento con el equipo tapatío.

El delantero mexicano, quien recientemente rompió una racha de 10 meses sin anotar con el Rebaño Sagrado en la Concacaf Champions Cup ante el Cibao, compartió una imagen para conmemorar el Día de San Valentín. En la fotografía, Hernández aparece acostado junto al trofeo que ganó con su equipo, b, en la Kings League.

La publicación generó una ola de críticas por parte de la afición de Chivas, quienes consideraron que el jugador debía centrarse más en los resultados del equipo y menos en otras competencias ajenas al club. Uno de los comentarios más destacados fue el del usuario @alejux, quien escribió: "Por eso Chivas está como está". Este mensaje reflejó el sentir de muchos seguidores que creen que el delantero debería enfocarse únicamente en su rendimiento con el equipo rojiblanco.

Ante la reacción negativa, "Chicharito" no dudó en responder al aficionado, asegurando que su prioridad es Chivas y que una publicación en redes sociales no refleja su nivel de compromiso con el equipo.

"¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy", expresó Javier Hernández en su respuesta.