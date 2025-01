La Liga MX Femenil es más segura, más divertida e inspiradora, revelan las aficionadas

El futbol es uno de los deportes más importantes en nuestro país desde hace años y es que ha llegado a ser más que solo un entretenimiento, si no que para ciertas familias o personas, el mundo del balón es como una religión, es el momento en el que la familia se reúne para ver al América, los alumnos de ciertas escuelas se unen a los Pumas o en su caso los cien por ciento nacidos en estados como Guadalajara ya nacen con el escudo de Chivas tatuado.

Y al ser un deporte tan importante es obvio que desde niños nos inculcan que se juega en todo momento, desde los kínders y primarias, el balón ha sido uno de los compañeros más significativos de nuestra infancia, seas o no aficionado, por qué en esa edad se decide si de verdad serás hincha a un equipo o serás diferente y jugarás con una consola de videojuegos o con ovoides de diferentes deportes.

Ahí es donde niños, al menos en mi experiencia, acaparan los balones y deciden jugar las famosas “retas” donde todos somos iguales, pero unos deciden por ser portero o delantero, donde no importa el marcador siempre sale un “gol gana”, pero en este ejercicio deportivo siempre están las que rompen moldes.

Aunque el futbol no es exclusivo de un género, de niños nos enseñan que siempre se juega con hombres; sin embargo, siempre hay chicas que deciden romper los moldes y jugar al balón, aunque muchos hombres no estén de acuerdo, ellas incluso llegan a demostrar una pasión más grande.

La Liga MX Femenil, más importante que nunca

Por eso hoy hay que aplaudir lo que hace la Liga MX Femenil, pues aunque nació en 2017, hoy en 2025, es de los mejores momentos para compartir el amor por el balón sin ningún problema de género, pues aunque no tiene los mismos reflectores, siempre hay espectáculo en la cancha.

En los últimos meses, tomé la decisión de consumir más y más futbol, en ese camino encontré la posibilidad de asistir a un partido de la Liga MX Femenil, algo que rápidamente llamó mi atención, pues vagamente recordaba que no se podía verlos en los estadios o encontrar una buena transmisión, vaya que estaba equivocado.

Mi camino me llevó a Guadalajara, la cúspide de una ciudad llena de historia y futbol, donde equipos como Chivas y Atlas son dominadores claros sobre Tecos y UDG, por estar en primera división de nuestra Liga. Ahí pude ver lo que sería el momento más increíble de este deporte.

Fue un Chivas vs Santos, donde la mayor razón de asistir era para ver en vivo a una jugadora llamada Alicia Cervantes, a quien muchos no le han dado el reconocimiento que merece, pues no solo es la máxima goleadora de Chivas empatando a Omar Bravo, sino que es la máxima goleadora histórica en toda la historia de la Liga MX Femenil y además campeona con el Guadalajara.

El Estadio Akron en un partido e Chivas Femenil/Créditos: Carlos Segoviano

El futbol femenil, un espacio de unión familiar

Al llegar al Estadio Akron con un poco de temor porque un día antes se había vivido un Chivas vs Pumas infumable, pues a pesar de llevarse todos los reflectores terminó sin goles y con más broncas en las gradas que lo que pudieron ofrecer en la cancha, mientras que para ver a la femenil me percate de un ambiente diferente a lo que estaba acostumbrado.

Aquí no había barras o personas con claros grados de alcohol encima, sino que encontré familias enteras, amigas y comadres que deseaban ver al equipo de sus amores y sobre todo lo más importante, pues, las gradas del Akron estaban llenas de niñas, que como muchas, sueñan algún día para poder cumplir su sueño con el balón. El resultado final del Chivas vs Santos/Créditos: Carlos Segoviano

Al intentar conocer más de las diferentes aficionadas, me encontré con al menos dos familias que venían de Estados Unidos tan solo para verlas este fin de semana, mencionando que no solo prefieren ver a las chicas antes que a los chicos, sino que también sienten que le “echan más ganas”.

Para seguir conociendo también asistí a un América vs Cruz Azul, uno de los clásicos más calientes en los últimos años, por temas de finales y eliminatorias, por lo que en el Estadio Ciudad de los Deportes me esperaba un ambiente tenso, pues el tema de aficionados siempre ha sido peligroso en la zona. El Estadio Ciudad de los Deportes en un partido femenil/Créditos: Carlos Segoviano

Sin Embargo, en esta ocasión no fue de esta manera, pues además de las incontables familias también había muchos niños, ya que con motivo del día de Reyes, el equipo dejó pasar a los pequeños de manera gratuita algo que claramente mejoró mucho el ambiente, pues, pudieron disfrutar a las estrellas del Club América.

En ambos estadios, es claro que los y las aficionadas asisten meramente a apoyar a su equipo, no se ve un ambiente hostil como sí pasa con los varones. Es cierto que el espectáculo es más grande, pues en ambos encuentros hubo goles con un 6 a 0 en Guadalajara y un 2 a 1 en la CDMX. América y Cruz Azul antes del inicio del partido/Créditos: Carlos Segoviano

¿Cuánto cuesta ver la Liga MX Femenil?

Una de las razones ´por la que el futbol, femenil es una gran opción si te gusta el futbol es el precio, muchas veces sus costos no van más allá de los 300 pesos, en este caso para ver a Chivas en su estadio fueron de 70 pesos, mientras que para ver un América vs Cruz Azul el boleto rondaba los 146 pesos mexicanos.

Una gran diferencia en comparación con el futbol varonil, pues en la Liga MX un partido del nivel de un clásico joven estarían cerca de los 400 hasta dos mil pesos dependiendo la zona y el torneo, pues no es lo mismo un partido de fase regular a lo que puede constar una semifinal o liguilla, donde suben hasta los 4 mil pesos mexicanos.

