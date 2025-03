David Faitelson afirma estar triste por como lo despidió José Ramón Fernández tras unirse a Televisa

David Faitelson es quizás uno de los periodistas más conocidos en el mundo del deporte, siempre con opiniones polémicas y en el ojo del huracán, el emxicano ah sabido posicionarse como una voz a seguir en el mundo del periodismo deportivo, pero una decisión personal cambió su vida.

En noviembre de 2023, David Faitelson sorprendió al mundo del periodismo deportivo al unirse a TUDN de Televisa, una decisión que parecía impensable debido a su estrecha relación con José Ramón Fernández.

Durante años, Faitelson fue uno de los discípulos más leales de Joserra, quien construyó una escuela de periodistas en Azteca Deportes con la filosofía de competir y desafiar a Televisa así como al Club América.

Sin embargo, su salida de ESPN marcó un antes y un después en su relación con José Ramón. Aunque no ha revelado con certeza las razones de su distanciamiento, Faitelson reconoció en una entrevista para el podcast La Perrada que la relación entre ambos se ha deteriorado por completo. A pesar de ello, expresó el profundo respeto y cariño que aún siente por su antiguo mentor.

También señaló que algunas personas han influido en José Ramón, lo que pudo haber contribuido a la despedida fría que tuvo de ESPN y que hasta el día de hoy se recuerda, como el periodista fue cuestionado en vivo en Futbol Picante, haciéndose viral rápidamente en 2023.

“También está la gente que está a su alrededor, que no ha colaborado mucho, si te están diciendo cosas malas... Yo me fui muy triste por la manera en la cual me despidió en ESPN. Yo quería que fuera José Ramón y al final él sacó lo que tenía que sacar, me dijo: ‘Ya sabes cómo soy yo’, yo esperaba otro tipo de despedida, pero no ocurrió“, dijo Faitelson.