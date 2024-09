Alejandra Martínez denunció que sufrió violencia de género por parte de su exentrenador y expareja

Alejandra Martínez aprovechó las redes sociales para hacer frente a un tema muy complicado. La medallista panamericana compartió un video donde narraba cronológicamente como fue víctima de violencia de género por parte de Eric Martínez, quien fuera su entrenador y pareja en el 2017. La karateca comparte audios y narra cómo su exentrenador la agrede física y verbalmente, además de dar todos los detalles sobre su relación amorosa.

A través de TikTok, la karateka compartió cómo fue víctima de violencia de género a manos de su exentrenador. Los videos comienzan con audios donde se muestra como la insulta y agrede hasta que empieza a llorar para después narrar como vivían juntos, dormían en la misma cama, pero nunca aceptó que fueron pareja.

La karateka compartió dos videos donde narra como fue víctima de violencia de género, tanto física como verbalmente. En el primero comienza con un audio donde se escucha como le grita y le pega un hombre, quien presuntamente es Eric Martínez, quien fuera su sensei y expareja previo a la pandemia. Después de la escalofriante introducción, Alejandra narra lo vivido en el 2017.

"Estás mal, lo quieres empeorar, me quieres sacar de mis pin%$ casillas. Ya cállate el pin&$# hocico, okay. Ya cómetelo a la ver#$% chin%&$da madre, carajo", se escucha en la grabación que presentó Martínez.

Después de presentar la grabación, Alejandra expresó como se fueron presentando los actos de violencia. La karateka expresó que que todo comenzó en el 2017 cuando comenzó una relación con su sensei. Ella tenía 24 años, mientras que él tenía 49 años. En su declaración confirmó que Eric nunca aceptó que ellos eran pareja, a pesar de que vivieron juntos y dormían en la misma cama.

"Sin embargo, él nunca lo aceptó, a pesar de que vivíamos juntos y dormimos en la misma cama, él siempre se llenó la boca de decir que yo solamente era su alumna. Desde el principio vi las 'red flags' que presentaba ante mí, me humillaba, me manipulaba y presentaba cierta violencia pasiva", dijo como parte de su relato.

Alejandra expresó que en el 2020, su expareja comenzó a mostrar episodios de ira y fue cuando comenzó la violencia en la casa. En un inicio, la medallista panamericana expresó que en un inicio pensó que era parte del confinamiento. Gracias a estos primeros indicios de violencia fue que decidió grabarlo.

"Un día le dije que lo iba a grabar y esa es la razón por la cual tengo los audios. A veces es suerte, pero tal vez las personas no me creerían. Como buen narcisista, siempre me tuvo en un lugar privilegiado diciendo que era su Uchi deshi, era la asistente del profesor, lo cual tiene muchos principios de aprendizaje", continuó.

Alejandra decidió acudir con la Japan Karate Association (JKA) para que la defendieran, pero Juan Manuel Mondragón, el representante legal, decidió encubrir a Eric y obligar a Alejandra a firmar un documento en el que se comprometía a no exponer a Eric Martínez, de lo contrario sería expulsada de la JKA.

"En caso de no hacerlo, iba a hacer expulsada de la JKA junto a mi pareja, esta persona encubrió a mi agresor y aunado a esto, su esposa llamó a cada uno de los representantes de los estados hablando mal de mí, y diciendo que no me apoyarán y que ellos no conocían la verdad, cuando yo siempre me quise ir a buenos términos, me tacharon de ratera, de put%$, querer matar a su mamá y muchas cosas más", dijo.