Agenda deportiva: Estos son los eventos que no te puedes perder este fin de semana, del 27 al 29 de septiembre

Septiembre se está terminando, pero lo hace a lo grande a nivel deportivo. Para este fin de semana se esperan grandes partidos y eventos que buscarán llenar de alegría y recuerdos a los fans del fútbol y otras disciplinas. Del 27 al 29 de septiembre, los amantes de la Lucha Libre, la UFC y el fútbol tendrán mucha actividad para no despegarse de sus televisores desde primera hora del día. Ahora vamos a recordar algunos de los eventos deportivos más importantes.

Las emociones y momentos comenzarán desde este mismo viernes con una función de Lucha Libre en la Arena México. La actividad continuará con partidos importantes como el América vs Pumas y el derbi madrileño, el Atlético de Madrid vs el Real Madrid. Dentro de los eventos que vamos a mencionar se encuentra el evento de la UFC y toda la actividad de la NFL de este fin de semana.

Precio de los boletos del América vs Pumas (X: clubamerica)

Los eventos deportivos que no te puedes perder este fin de semana

CMLL: este viernes comenzará la actividad con una cartelera que pondrá a más de uno al filo del asiento en la Arena México o en sus respectivas casas. Entre las funciones más destacadas se encuentran:Futura vs Rayo Metálico, Atlantis Jr. vs Soberano Jr., Templario vs Volador Jr. Reyna Isis vs Sanely. La función comenzará sobre las 20:30 horas.

Cartera del CMLL para el 27 de septiembre (X: cmll_oficial)

Pumas vs América: se trata de uno de los partidos más importantes del fútbol mexicano. Las Águilas y los del Pedregal tienen una rivalidad que trasciende hasta las fuerzas básicas, por lo que este sábado se espera que salgan chispas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El partido está programado para disputarse a las 18:00, hora de la Ciudad de México, este 28 de septiembre.

Pumas está listo para visitar al América en el Estadio Ciudad de los Deportes (X: pumas)

Atlético de Madrid vs Real Madrid: el derbi madrileño llega en la jornada 8 de LaLiga para poner a todos los amantes del fútbol pegados a sus televisores este domingo, 29 de septiembre. La hora elegida para que inicie este encuentro entre merengues y colchoneros fue a las 13:00, hora de la Ciudad de México.

El Real Madrid podría no contar con Mbappé para e derbi madrileño (X: realmadrid)

Triple AAA: la otra gran empresa de Lucha Libre en México tiene preparada su función estelar este 29 de septiembre en Monterrey. La función estelar presentará en el Gimasio Nuevo León Unido a los Psycho Circus vs los Vipers. La función comenzará sobre las 18:00 hora de la Ciudad de México.

Cartelera de la Triple AAA para este fin de semana (X: Luchalibreaaa)

UFC: otro de los eventos que no se puede perder este fin de semana es el evento de la UFC. Para este 28 de septiembre presentará como la función especial la contienda entre Renato Moicano y a Benoit Saint Denis. La hora en la que se realizará la pelea estelar es a las 13:00 desde el Accor Arena, en Francia.

La pelea estelar será Moicano vs Saint-Denis (X: ufcespañol)

NFL: la semana 4 de la NFL estará lista para apoderarse de todo lo que ocurra el domingo. La actividad comenzará en punto de las 11:00, hora de la Ciudad de México y se extenderá hasta las 20:20 cuando empiece el último partido de la jornada dominical.

Partidos que se disputarán en el horario primetime de la NFL (X: nfl)

