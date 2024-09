Hermano de Luis Miguel confirmaría el paradero de su mamá, ¿está muerta?

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, acaba de cerrar uno de los capítulos más importantes en la vida del cantante y de toda la familia. Mucho se había especulado sobre la desaparición de Marcela Basteri, su madre, pero ahora se sabe que ha muerto, de acuerdo con el empresario.

Una de las teorías más recientes estuvo a cargo de la también cantante Mariana Ochoa, quien aseguró que durante uno de sus romances del paso, precisamente con Alex Bateri, le había contado que recibió una llamada porque su madre estaba en un convento en Italia. Nunca supieron si era verdad o mentira porque la buscaron por varios conventos de dicho país, y nunca dieron con ella.

Supuestamente Alejandro siguió sosteniendo que Marcela estaba viva, que incluso varias veces la mujer había intentado contactarse, pero nunca logró hacerlo. La teoría se quedó simplemente en eso, pues nunca llegaron a dar con tal convento. Ahora, el mismo Alex desmintió los hechos.

El propio ALejandro Basteri escribió en sus redes sociales que la situación descrita por Mariana Ochoa no era una versión que la familia apoyara, y agregó que se trata de un tema que todavía es muy sensible para toda la familia, donde incluye, desde luego, al cantante Luis Miguel.

“Para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar, mi mamá nunca habló español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia, por lo mismo de que ella tampoco nunca habló como Quijote. Dejen descansar la memoria de alguien tan importante y dejar en paz a esa señora que no tiene nada que ver, ya no busquen publicidad a costa de otras personas”, detalló al confirmar que en efecto Marcela ya había fallecido.