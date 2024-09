La gira del adiós del Hijo del Santo: estas son todas las fechas y lugares donde se presentará

Uno de los nombres más importantes de la historia de la Lucha Libre es el del 'Santo' y su hijo. Estos dos luchadores hicieron de este deporte uno de los más vistos y queridos en todo el país. Ahora, después de 42 años de defender el legado de su padre, el 'Hijo del Santo' está viviendo la gira del adiós. Te dejamos la lista completa de todas las funciones, fechas y ciudades donde se presentara el heredero de la leyenda del 'Enmascarado de Plata' en la Lucha Libre.

42 años de carrera y 66 defensas de la máscara de su padre son algunos de los logros que tuvo el 'Hijo del Santo' a lo largo de su trayectoria en los encordados. Ahora, después de tanta historia y gestas heroicas, el hijo de la leyenda plateada está viviendo su última gira como luchador profesional del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La leyenda del Hijo del Santo se retira después de 42 años de carrera (IG: elhijodelsanto_oficial)

¿Cuándo y dónde son las siguientes funciones en la despedida del Hijo del Santo?

Las funciones de Lucha Libre en México ya comenzaron y lo hizo salvando, una vez más, su máscara contra Fuerza Guerrera. Ahora, se tiene que dejar de lado la última función del pasado 22 de septiembre en la que se presentó para comenzar a hablar de las siguientes peleas. Es momento de presentar el calendario y las ciudades donde se realizará la gira del adiós del Hijo del Santo.

05 de Octubre Palenque de León León, Guanajuato

13 de Octubre Arena de Monterrey Monterrey, Nuevo León

01 y 02 de Noviembre York Hall Londres, Inglaterra

09 de Noviembre Arena CCU Puebla, Puebla

10 de Noviembre Arena Veracruz Veracruz, Veracruz

24 de Noviembre Arena GDL Guadalajara, Jalisco

08 de Diciembre Foro GNP Mérida, Yucatán

El Hijo del Santo defendió la máscara de su padre 66 ocasiones (IG: elhijodelsanto_oficial)

No fue fácil tomar la decisión de retirarse de la Lucha Libre

Como para cualquier profesional, no es fácil tomar la decisión de decir adiós a los encordados. El Hijo del Santo contó en una plática con Jack y Ari Borovoy donde contó todo lo que vivió antes de decidir hacer la gira del adiós. Antes de confirmar que se retira del ring sintió mucha nostalgia, tristeza y muchas otras emociones, pero sabe que se siente bien físicamente y es momento de darles unas últimas funciones.

"Ha sido un proceso difícil, cada vez que lo menciono me llegan estos sentimientos, son sentimientos encontrados porque es nostalgia, es tristeza, es emoción, y estoy llegando a la conclusión de que voy a vivir un duelo. Tienes que acepar que todo tiene un fin y pues el fin ya llegó y creo que es buen momento para irme porque me siento bien físicamente, me siento ágil, y me quiero ir así, no me quiero ir lesionado dejando un aspecto negativo al público", dijo el Hijo del Santo.

Solo queda disfrutar de estas últimas funciones a lo largo de los siguientes meses. Para todos aquellos que tengan la posibilidad de asistir a una de las siete peleas que restan en su gira de despedida. La última se realizará en el Foro GNP de Yucatán el 8 de diciembre.

