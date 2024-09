El Hijo del Santo quiere dar un legado limpio y de mucha disciplina a las futuras generaciones de la Lucha Libre

A unas horas del arranque de su gira de despedida, este domingo en la Arena Ciudad de México, El Hijo del Santo manifestó su ansiedad, pero también, la satisfacción de dejar un legado dentro de la Lucha Libre nacional de la que fue parte durante poco más de cuatro décadas.

“Me voy porque creo que es un buen momento para hacerlo. No niego que tengo un poco de nostalgia y tristeza, pero también alegría por la decisión que estoy tomando”, dijo el histórico luchador en palabras para Meta de El Heraldo. “No me estoy yendo porque esté lesionado, sino por decisión propia”, recalcó.

¿Dónde será la gira de retiro del Hijo del Santo?

"Ya que no quieren que me vaya, pero también he recibido felicitaciones por hacerlo en plenitud"

Créditos: Especial

Además de la Ciudad de México, la gira recorrerá varias entidades de la República Mexicana como Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Veracruz, León y Querétaro. Será un recorrido internacional, ya que también tocará la ciudad de Londres, Inglaterra, en noviembre. y tiene intenciones de ir a Japón, dependiendo de cómo se vaya sintiendo de manera física.

Aseguró que el público tomó su retiro de manera triste, “ya que no quieren que me vaya, pero también he recibido felicitaciones por hacerlo en plenitud. En 2013 tuve una lesión grave y creo que la vida te da señales”.

El Enmascarado de Plata estuvo de visita en El Heraldo Media Group

El luchador firmó una nota del recuerdo que el diario le hizo tiempo atrás

Créditos: especial

El Hijo del Santo afirmó que el mejor legado que deja es una carrera limpia, con disciplina. muchos triunfos y campeonatos, “ante máscaras y cabelleras”. Arrancar este 22 de septiembre es algo significativo para él, ya que el 23 es la fecha de nacimiento de su padre, “y es una especie de homenaje para él”.

El Enmascarado de Plata estuvo de visita en El Heraldo Media Group, donde siempre de manera amable, como lo fue durante cuatro décadas, se tomó fotos con quien así lo solicitó e incluso firmó una nota del recuerdo que el diario le hizo tiempo atrás.

