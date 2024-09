Noel León cierra la temporada en el Top-10 de Fórmula 3

El piloto del auto #20 del equipo Van Amersfoort Racing, el mexicano Noel León, cumplió con las dos últimas carreras de la temporada 2024 de la FIA Fórmula 3, culminando finalmente en la décima posición del campeonato con 79 puntos.

León, piloto de Alessandros Racing, participó en la décima fecha de la F3 que corrió este fin de semana en el Autódromo de Monza, donde tuvo sentimientos encontrados, ya que por una parte, en la carrera Sprint, que se celebró el sábado, tuvo que abandonar luego de un choque, cuyo piloto que lo impactó recibió una sanción por esa acción.

"Terminar dentro del Top en el campeonato de pilotos era el objetivo principal este año y lo cumplimos" Créditos: IG

En contraparte, en la carrera principal que se corrió previa a la competencia de Fórmula 1, se colocó en la séptima posición y los puntos obtenidos le ayudaron a conservar la décima posición en la clasificación final de pilotos.

Se destaca que esta es su temporada debut en la F3 y pudo superar a varios competidores con mayor experiencia. En el listado general se inscribieron 34 pilotos y que el regiomontano se metiera entre los diez mejores, habla de su calidad tras el volante y que mantiene una gran consistencia en las competencias.

“Terminar dentro del Top en el campeonato de pilotos era el objetivo principal este año y lo cumplimos, estoy muy contento con mi temporada y super agradecido y orgulloso de todo el trabajo de Van Amersfoort Racing, la segunda parte de la temporada fue muy buena, en cualquier tipo de pista el coche estaba para pelear adelante. Estoy muy agradecido con Diego Rodriguez, con Alessandros Racing que siempre me ha apoyado, obviamente agradecer a mis patrocinadores, que me siguen apoyando y que sin ellos esto no sería posible", d

ijo Noel León.