Rolly Romero busca la redención: "Rolly está de vuelta"

Dos derrotas en sus últimas tres salidas tienen a Rolando Romero en las cuerdas y una victoria sería el elemento que podría ayudar a recuperar su posición en la división de los superligeros.

Este sábado, dentro del cartel que encabeza el multicampeón mexicano Saúl Álvarez contra el invicto boricua Edgar Berlanga, en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Rolando encara su pelea número 18 como profesional.

"No lo conozco (a Jaimes) y no es algo que me quite el sueño, sé que tengo las habilidades para salir con una victoria. He peleado con gente mucho más hábil y más inteligente. Jaimes no representa nada", dijo en entrevista con Heraldo Media Group el excampeón mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo.