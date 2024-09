Equipo de Canelo espera un Berlanga mucho más provocador

La experiencia del entrenador mexicano Eddy Reynoso le indica que el boricua Edgar Berlanga no desperdiciará momento para intentar meterse en la cabeza del campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, El Elegido no es el primero, ni el último, que intenta desconcentrar al tapatío y en el pasado lo han controlado muy bien.

"Pues va a estar peor todavía el viernes, creo que va a ser más caliente todavía (de lo que ha sido hasta ahora), pero esperemos que la pelea sea así, que sea fuerte y sea una pelea buena.

Las peleas de Puerto Rico con México siempre son buenas peleas, son peleas memorables y esperemos que el sábado sea una igual", dijo para Heraldo Media Group el laureado entrenador. Para Reynoso, la clave de la victoria está en lo que han trabajado en sus entrenamientos, enfocándose en la velocidad y afinando la defensa, la ofensiva. "Siempre hacemos las cosas con mucha ética, con mucho profesionalismo, nos fuimos más de dos meses a Lake Tahoe, estamos trabajando muy bien y vamos a demostrarlo el sábado", abundó.

Luego de compartir una vida juntos, pues comenzaron a trabajar desde el primer acercamiento de Saúl al boxeo, Reynoso conoce muy bien a su peleador y aseguró que no importa lo que haga el puertorriqueño, "Saúl sabe manejar estas situaciones" pues entiende lo que hay en juego. "Que un boxeador mexicano esté llevando la bandera del boxeo mexicano por muchos años (es motivo de orgullo) y esperemos que siga siendo Saúl y después que venga otro mexicano también y que represente estas fechas en importantes para nosotros los mexicanos y en el boxeo", explicó.

El hecho de que Berlanga sea invicto, el 14 que se cruza en el camino de Canelo, no es motivo de preocupación, pues han logrado salir con la victoria en 12 ocasiones.

"Eso realmente nos importa (que no tenga derrotas), nos importa trabajar bien, seguir ganando y seguir avanzando en el boxeo, el invicto, no... Hay unos que no son invictos y son más duros, unos que son invictos y son más, uno no tiene mucho que ver", finalizó.