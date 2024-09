Canelo Álvarez le responde a Berlanga: revela la fecha en la que se retirará del boxeo

Canelo Álvarez está cada vez más cerca de subirse al cuadrilátero para enfrentarse a Edgar Berlanga, pero antes de disfrutar de la función de Las Vegas en el fin de semana patrio, el tapatío reveló la fecha en la que colgará los guantes para siempre. Si bien por ahora piensa en la pelea de este 14 de septiembre, con 34 años no se puede evitar el tema de su retiro del deporte de los golpes. Ahora, fue el propio Saúl quien tocó el tema y reveló la fecha en la que se retirará.

Previo a subir al cuadrilátero para enfrentarse al puertorriqueño, el Canelo Álvarez le contestó a todos los críticos y afirmó que no le importan sus opiniones. Pero también dejó la fecha de su retiro y no, no será después de la pelea con Berlanga como indicó el rival del tapatío.

Canelo y Berlanga se enfrentarán el 14 de septiembre en Las Vegas (IG: canelo)

Canelo revela la fecha en la que se retirará del boxeo profesional

Saúl Álvarez tiene cerca de 20 años de carrera y con esto se dice mucho más de lo que la gente piensa. Desde su debut en el ya lejano 2005, Canelo ha pasado por muchos rivales y ha ganado muchas cinturones a lo largo de su carrera. 19 años después no se puede dejar de hablar de su legado, pero también de la fecha de su posible retiro. Ahora, con 34 años, el tapatío tiene claro cuánto tiempo más estará arriba de un ring.

"Me siento como a los 24 años. Obviamente, necesito cuidar más de mi cuerpo, porque he estado en este deporte durante 19 años. Pero me siento genial, me siento fuerte, me siento rápido y todo en su lugar. Diría que unos cuatro o cinco años más, pero ya veremos", dijo Canelo.

Canelo tiene claro que estarán cuatro o cinco años más (IG: canelo)

Canelo ya piensa en su próximo rival

Edgar Berlanga se ha dedicado a hacer comentarios sobre Canelo, que lo va a noquear antes del octavo round y que lo piensa retirar. La realidad es que Saúl Álvarez tiene una postura muy clara ante todos esos mensajes. Sabe que es mejor que él y ya mejor empezó a pensar en el próximo rival.

Sobre la posibilidad de verse las caras contra Benavidez, Canelo tiene claro que no tiene problemas de subirse al ring contra él, pero si quiere que sea una buena compensación económica. Eso sí, no siente que deba enfrentarse al estadounidense para demostrar su valía en el mundo del boxeo. "Necesito saber si realmente quieren ver la pelea. Págame bien. Podemos esperar".

