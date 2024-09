Imágenes fuertes: Policía de Miami revela el VIDEO de la cámara de los agentes que detuvieron a Tyreek Hill

Se revelan las imágenes durante la detención de Tyreek Hill IG: cheetah

La noticias del domingo en la NFL se presentó previo al partido entre Miami Dolphins y Jacksonville Jaguars cuando se confirmó que la policía había detenido a Tyreek Hill. Para fortuna de los fans de la franquicia de Florida el receptor fue puesto en libertad al poco tiempo y pudo disputar el partido. Ahora se revelaron las imágenes que fueron grabadas por las cámaras que llevaban los agentes de la Policía que arrestaron al jugador de fútbol americano.

Los agentes que atendieron la situación pertenecían a la policía de condado de Miami-Dade, por lo que fue el propio departamento el que hizo público el video de los policías que atendieron la situación en las inmediaciones del Hard Rock Stadium. Después de ver todas las reacciones que provocó la detención de Hill, el departamento compartió las cámaras corporales que los agentes que realizaron la detención de Tyreek.

Tyreek quería su multa y seguir su camino, la policía actuó agresiva (IG: cheetah)

Las fuertes imágenes de la detención de Tyreek Hill

El incidente entre el receptor de los Dolphins y la policía comenzó cuando Hill fue detenido en su lujoso McLaren 720S negro. Todo parecía ser una revisión de rutina, pero rápidamente se cambió a un momento tenso que terminó con el receptor de Miami esposado y en el piso. Lo que le había causado frustración a la estrella de la NFL fue la forma en la que actuaron los agentes.

Hill, impaciente por llegar al estadio para prepararse para el partido contra los Jaguars le pidió su multa para poder seguir su camino y estar a tiempo en el Hard Rock Stadium. Los oficiales no aceptaron darle sólo la multa y comenzaron a complicarse las cosas. Los policías le pidieron bajar del auto y todo se complicó.

"Solo dame mi ticket, hermano. Voy a llegar tarde", dijo Hill.

La policía actuó agresiva contra Tyreek Hill (IG: cheetah)

La situación empeoró y los agentes sacaron a la fuerza del auto a la estrella de la NFL. Después de sacarlo del McLaren, uno de los agentes lo colocó contra el pavimento y lo esposó mientras varios policías lo rodeaban. El motivo de la detención era por no haber acatado las órdenes de los agentes.

La situación seguía sin mejorar cuando le pidieron que se sentara en la banqueta. Hill aseguró que no podía por una operación de rodilla, pero la policía no iba a aceptar un no como respuesta. Una vez más, uno de los policías arremetió contra él, en esta ocasión por la espalda. El agente lo agarró por detrás y lo tiró a suelo, una vez más.

El sentir de los Miami Dolphins ante la detención de Hill

La franquicia de la NFL mostró su sentir sobre lo ocurrido el pasado domingo previo al duelo contra los Jaguars. Los Dolphins se mostraron molestos por la forma en la actuaron los policías ante una situación donde no se mostró alguna agresión por parte del receptor estrella de la franquicia de Miami.

"Nos entristece la conducta excesivamente agresiva y violenta dirigida hacia Tyreek Hill, Calais Campbell y Jonnu Smith por parte de los agentes de policía antes del partido de ayer. Es a la vez enloquecedor y desgarrador ver a las mismas personas en las que confiamos para proteger a nuestra comunidad usar tanta fuerza y ??hostilidad innecesarias hacia estos jugadores, pero también es un recordatorio de que no todas las situaciones como ésta terminan en paz, como estamos agradecidos de que esta lo haya hecho. ¿Y si no fuera Tyreek Hil? Es una pregunta que tendrá un impacto rotundo", se puede leer en el inicio del comunicado.

Comunicado de la franquicia de MIami a la detención de Tyreek Hill (X: miamidolphins)

En el comunicado dejan claro que tienen una buena relación con Miami-Dade PD y con otros entes que se encargan de la seguridad de todos en Miami. Lo que dejaron claro que fue esperan que los altos mando de la Policía tomen las medidas correspondientes contra los oficiales que participaron en los actos despreciables que se vieron en los videos.